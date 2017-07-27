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Посольство Беларуси в Сирии: наши мужчины редко сюда попадают
28.07.2017 18:06 — Разное | Sputnik Беларусь
По словам представителя посольства, мужчины из Беларуси крайне редко попадают в Сирию. В основном, эти визиты связаны с командировками, и практически никогда с туризмом. А уж о том, чтобы жениться в Сирии на сирийке и речи нет. В этой стране это просто запрещено. В основном, из Беларуси едут женщины и выходят замуж за сирийцев.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Были другие случаи. Когда террористы оказались по происхождению из наших земель. В 2015 году был последний подобный случай. Здесь уже подключаются спецслужбы, в том числе и российские. А функциональные обязанности консула в таком случае — наладить связи с близкими, родственниками, друзьями, всеми, кто может сообщить более конкретную информацию. Подтвердить личность гражданина и получить всю необходимую информацию", — рассказал Невестенко.
До начала сирийского кризиса мужчины-граждане Беларуси приезжали крайне редко. Со времени начала конфликта в регионе посещений Сирии нашими соотечественниками с частными визитами не отмечено.
Напомним, что гражданин Беларуси был взят в заложники за границей вооруженными людьми из-за нежелания жениться, сообщили Sputnik в пятницу в МИД Беларуси. Инцидент, по информации белорусского внешнеполитического ведомства, произошел 23 июля: дипмиссия Беларуси в одной из стран получила информацию о том, что гражданин Республики Беларусь взят в заложники вооруженными родственниками местной девушки, жениться на которой он отказался.
Комментарий сотрудника посольства Беларуси в Сирии Евгения Невестенко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Ситуацию с взятием в заложники в одной из южных стран гражданина Беларуси, который отказался жениться на местной жительнице, на радио Sputnik Беларусь...
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