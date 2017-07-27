Как дождливое лето влияет на пчел и урожай меда: комментарий эксперта

Известно, что пчелы в дождь летать не могут. Если лето не слишком радует солнечными днями, и регулярно идут дожди и грозы, насколько сильно это влияет на пчел, собранное ими количество меда и в итоге на стоимость сладкого продукта?

На какие ухищрения порой идут продавцы в ущерб качеству продукта, и как отличить натуральный мед от подсахаренного и кипяченого? Есть ли разница в качестве меда, представленного на полках магазинов и на специализированных выставках?

Не секрет, что пчеловодство требует особых навыков и умений, большого количества времени и, безусловно, специального оборудования и инструментов. Что нужно знать начинающим пчеловодам, выбирает ли современная молодежь это занятие, либо это увлечение для старшего поколения?

Трансляцию беседы с гендиректором компании "Царь-мед" Юрием Редьковым смотрите на видео.