|
Как дождливое лето влияет на пчел и урожай меда: комментарий эксперта
28.07.2017 18:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Известно, что пчелы в дождь летать не могут. Если лето не слишком радует солнечными днями, и регулярно идут дожди и грозы, насколько сильно это влияет на пчел, собранное ими количество меда и в итоге на стоимость сладкого продукта?
На какие ухищрения порой идут продавцы в ущерб качеству продукта, и как отличить натуральный мед от подсахаренного и кипяченого? Есть ли разница в качестве меда, представленного на полках магазинов и на специализированных выставках?
Не секрет, что пчеловодство требует особых навыков и умений, большого количества времени и, безусловно, специального оборудования и инструментов. Что нужно знать начинающим пчеловодам, выбирает ли современная молодежь это занятие, либо это увлечение для старшего поколения?
Трансляцию беседы с гендиректором компании "Царь-мед" Юрием Редьковым смотрите на видео.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В студии радио Sputnik Беларусь гендиректор компании "Царь-мед" Юрий Редьков рассказывает о том, как погодные условия повлияли на пчел, и какой урожай меда ожидает...
|
Архив (Разное)
Комментарии