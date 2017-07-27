Почти миллиардер из Беларуси спровоцировал крупнейший в банковской истории России отзыв лицензии

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Банк России с 28 июля отзывает лицензиюу банка «Югра». Финансовое оздоровление банка, хозяином которого является обладатель 950 миллионов долларов Алексей Хотин, в ЦБ сочли невозможным.

Как сообщается, решение об отзыве вступило в силу с 28 июля 2017 года, а причинами названы неисполнение «Югрой» требований федеральных законов и Банка России, падение нормативов достаточности капитала ниже 2% и уменьшение размера собственных средств банка, который стал меньше минимального значения уставного капитала, установленного на дату госрегистрации банка.



Банк России также обращает внимание, что «Югра» размещала привлеченные от населения средства в «активы неудовлетворительного качества», а проведенная проверка выявила полную утрату банком своего капитала.



«Осуществление процедуры финансового оздоровления с привлечением Агентства (по страхованию вкладов) и кредиторов банка признано экономически нецелесообразным ввиду крайне низкого качества активов и величины выявленного дисбаланса между стоимостью активов и обязательств, принимая во внимание, что ПАО «БАНК «ЮГРА» не является системно значимой кредитной организацией», — говорится в сообщении Банка России. Регулятор отметил, что представленный накануне Алексем Хотиным план финансового оздоровления признан «нереалистичным» с точки зрения «сроков, объемов и источников докапитализации», а часть внесенных предложений просто противоречит действующему законодательству. По плану вледелец «Югры» предлагал обеспечить обязательства банка перед АСВ залогом кредитного портфеля и личным поручительством Хотина и погашены в течение десяти лет.

Особо Банк России отметил, что ранее он неоднократно фиксировал проведение «Югрой» операций, имеющих признаки вывода активов и качественных залогов, и сомнительных транзитных операций, о чем информировал как Генпрокуратуру, так и Росфинмониторинг.

Напомним, что Банк России приостановил полномочия акционеров и руководства «Югры» по управлению банком 10 июля этого года и передал его под контроль временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Одновременно он ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры». Решение Банка России ЦБ вызвало протест Генеральной прокуратуры. 19 июля она объявила, что опротестовала приказы ЦБ как безосновательные. Одновременно с этим Генпрокуратура указала на то, что введение временной администрации в «Югре» и выплата АСВ причитающихся вкладчикам банка компенсаций нанесет серьезный ущерб федеральному бюджету. Несмотря на это, банки-агенты АСВ начали 20 июля выплаты вкладчикам «Югры».

По данным Банка России, на 1 июля 2017 года «Югра» по величине активов занимала 29-е место в банковской системе России. Она стала крупнейшим банком в новейшей истории России, у которого отозвана лицензия.

Главным акционером «Югры» Алексей Хотин, занимающий 110-е место в рейтинге миллионеров России, стал в 2016 году, а начинал он бизнес вместе с отцом Юрием в Беларуси. Они в 1990-е годы занимались дистрибуцией косметики и бытовой химии и открыли в Фаниполе фабрику “Белкосмекс”. В конце 1990-х годов косметический бизнес был перенесен в Москву, где они арендовали площадки на Московском мыловаренном заводе и других предприятиях. Но с середины 2000-х годов бизнесмены сделали ставку на приобретение помещений советских заводов и других объектов, которые после реконструкции превращали в торговые, офисные центры и складские комплексы. Периодически их обвиняли в рейдерстве, Хотиным приписывают связи с высокопосталенными чиновниками, в частности, со экс-спикерами Совета Федерации и Госдумы Сергеем Мироновым и Борисом Грызловым.

Основу девелоперского портфеля Хотиных до 2011 года составляли объекты классов “В” и “С”. В 2011 году они выкупили у экс-минчанина и депутата Мосгорсовета Александра Милявского за 500 млн долларов торговые центры “Горбушкин двор” и “Филион”. В 2016 году Алексей Хотин впервые попал в топ-200 богатейших бизнесменов России. Он – 95-й, его состояние было оценено в 900 млн долларов. В 2016 году состояние выросло до 950 млн долларов, но Хотин потерял в рейтинге, став 110-м.

С 2012 года Алексей Хотин начинает скупать нефтяные активы. Первой он приобрет у Сбербанка России нефтяную компанию «Дулисьма». Ее возглавит известный во второй половине 1990-х годов белорусский бизнесмен Виктор Лагвинец. В 2013 году семья скупает лицензиатов нескольких месторождений “Архангеловское”, “Развитие Санкт-Петербурга», «Хортицу», активы Kuwait Energy и за около 300 млн долларов 29,9% акций крупной публичной компании Exillon Energy. Приобретениями 2014 и 2015 годов становятс «Иреляхнефть» (предыдущий собственник «Алроса»), «Негуснефть» сенатора Леонида Лебедева и «Полярное сияние», которым владели ConocoPhillips и «Роснефть». В активы Хотиных относят также компанию «Техэнерго» с участком в Сибири.

За эти годы вложения Юрия и Алексея Хотиных в нефтяные активы составили около 950 млн долларов. Объем добычи их нефтекомпаний оценивались в 2,5 млн тонн в год, а запасы – в свыше 650 млн тонн.