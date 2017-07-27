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Гуцериеву не продали украинскую “дочку” Сбербанка

28.07.2017 19:00 — Разное | Ежедневник  
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Гуцериеву не продали украинскую “дочку” Сбербанка

Realist.online

Но купить ее может его партнер – белорус Виктор Прокопеня.

Национальный банк Украины принял решение отказать инвесторам Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в согласовании приобретения украинской «дочки» Сбербанка. Кроме того, НБУ отказал в приобретении «Проминвестбанка» («дочки» Внешэкономбанка.— «Ъ») депутату Максиму Микитасю и девелоперу Павлу Фуксу. «Основание для принятия таких решений: непредставление необходимых и достаточных документов для осуществления проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины»,— заявили «Интерфаксу» в НБУ.

Напомним, Сбербанк в ночь с 27 на 28 марта объявил, что достиг договоренности о продаже украинской дочерней структуры. Тогда сообщалось, что Григорий Гусельников должен был получить 45%, Саид Гуцериев — 55%. Сумма сделки официально не раскрывалась. По словам источников «Ъ», речь шла примерно о 130 млн долларов. Ожидалось, что после сделки банк должен был сменить название на Norvik Banka.

В апреле стало известно, что украинский регулятор получил заявки на приобретение «дочек» Сбербанка и ВЭБа. Впрочем, обе заявки, по словам собеседников «Ъ» вызвали вопросы у НБУ. Уже тогда была вероятность того, что покупателей придется оперативно менять.

Напомним, что интерес и заявку на приобретение дочки «Сбербанка» в Украине направил белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня. Он является партнером Михаила Гуцериева по инвестированию в стартапы в  области искусственного интеллекта - в  американского разработчика спутников Astro Digital, разработчика технологий дополненной реальности Banuba, компанию Dronefence, создающую «антидроны» и финтех-стартап Capital.com. 

 
 
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Но купить ее может его партнер – белорус Виктор Прокопеня.

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