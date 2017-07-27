Цукерберг вошел в пятерку богатейших людей планеты по версии Forbes

Капитал основателя Facebook Марка Цукерберга увеличился только за 27 июля на 3,8 миллиарда долларов после роста котировок акций, тем самым позволив ему подняться на пятое место в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Forbes, обогнав мексиканского бизнесмена Карлоса Слима.



Марк Цукерберг. Фото: cardiology-club.com

По состоянию на вечер пятницы личное состояние Цукерберга составляет 71,7 миллиарда долларов по данным рейтинга Forbes, подсчитывающего изменения капитала миллиардеров в реальном времени.

На ранних торгах в четверг акции компании Facebook подорожали на 5% на фоне финансовых результатов компании во втором квартале и за полугодие 2017 года, опубликованных в среду «после закрытия торговой сессии».

Чистая прибыль Facebook по итогам первой половины 2017 года увеличилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,959 миллиарда долларов.

В результате Цукерберг обогнал мексиканского бизнесмена Карлоса Слима, который на данный момент занимает шестую строчку с состоянием в 68,7 миллиарда долларов.