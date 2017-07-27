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Цукерберг вошел в пятерку богатейших людей планеты по версии Forbes

28.07.2017 18:55 — Разное | Tut.by  
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Капитал основателя Facebook Марка Цукерберга увеличился только за 27 июля на 3,8 миллиарда долларов после роста котировок акций, тем самым позволив ему подняться на пятое место в рейтинге самых богатых людей планеты по версии Forbes, обогнав мексиканского бизнесмена Карлоса Слима.


Марк Цукерберг. Фото: cardiology-club.com

По состоянию на вечер пятницы личное состояние Цукерберга составляет 71,7 миллиарда долларов по данным рейтинга Forbes, подсчитывающего изменения капитала миллиардеров в реальном времени.

На ранних торгах в четверг акции компании Facebook подорожали на 5% на фоне финансовых результатов компании во втором квартале и за полугодие 2017 года, опубликованных в среду «после закрытия торговой сессии».

Чистая прибыль Facebook по итогам первой половины 2017 года увеличилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,959 миллиарда долларов.

В результате Цукерберг обогнал мексиканского бизнесмена Карлоса Слима, который на данный момент занимает шестую строчку с состоянием в 68,7 миллиарда долларов.

 
 
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Капитал основателя Facebook Марка Цукерберга увеличился только за 27 июля на 3,8 миллиарда долларов.

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