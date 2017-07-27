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Мэр Гродно назвал сумму, которую БАТЭ предлагал "Неману" за его лучшего бомбардира

28.07.2017 19:06 — Разное | Tut.by  
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Председатель гродненского горисполкома и по совместительству глава наблюдательного совета «Немана» Мечислав Гой рассказал, сколько БАТЭ предлагал за трансфер одного из лучших снайперов нынешнего чемпионата Беларуси по футболу Павла Савицкого, сообщает Tribuna.com.


Павел Савицкий. Фото: Goals.by

— БАТЭ за него предлагал 90 тысяч долларов. Но это не та сумма, которая устроила бы нас за такого игрока. Останется ли он в клубе в будущем зависит только от самого Савицкого. Мы предложим самые лучшие условия, чтобы он и дальше играл в нашей команде. Надо понимать, что любой клуб должен зарабатывать на продаже игроков, как это принято в Европе, — рассказал Мечислав Гой в интервью изданию «Вечерний Гродно».

В конце июня БАТЭ прислал «Неману» официальное предложение о покупке главного бомбардира клуба Павла Савицкого. Однако гродненский клуб не согласилися с предложенной суммой.

Когда велись переговоры с представителями Павла Савицкого, испанские СМИ сообщили об интересе «Валенсии» к лучшему снайперу чемпионата Беларуси.

— Я уже давно работаю в футболе, такими игрушками меня не удивить. Не получилось оформить переход, значит, не получилось. Но, насколько нам известно, в конце года у Савицкого заканчивается срок действия контракта с «Неманом», а через полторы недели Павел достигнет 23-летнего возраста. На наш взгляд, эти два важных обстоятельства при переговорах существенно влияли на трансферную стоимость и еще окажут свое влияние в будущем. Поэтому не все так радужно у гродненского клуба в плане получения компенсации за Савицкого, если, конечно, тот не заключит новое соглашение с «Неманом», — прокомментировал тогда ситуацию с несостоявшимся переходом руководитель ФК БАТЭ Анатолий Капский.

 
Теги: Гродно
 
 
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Мечислав Гой рассказал, сколько БАТЭ предлагал за трансфер Павла Савицкого.

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