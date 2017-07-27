Белорусы разгромили швейцарцев в матче Евролиги по пляжному футболу

Сборная Беларуси по пляжному футболу победно стартовала в розыгрыше этапа Евролиги в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке белорусы встречались с командой Швейцарии и выиграли первый период 2:0 благодаря голам Ильи Савича и Вадима Бокача. Во второй трети матча все переменилось — швейцарцы трижды поразили ворота Валерия Макаревича и вышли вперед — 3:2. В третьем периоде белорусы вновь завладели преимуществом и еще 6 раз добились успеха. Хет-трик оформил капитан команды Игорь Бриштель, свой второй гол забил Вадим Бокач, по разу отличились Иван Константинов и Денис Самсонов. Швейцарцы ответили лишь одним голом, в итоге белорусы победили со счетом 8:4.

Свой второй матч сборная Беларуси, которую возглавляет испанский специалист Николас Альварадо, проведет 29 июля против россиян.

Сегодня российские «пляжники» сыграют с греками.

В заключительный день соревнований, 30 июля, белорусы встретятся с греками, а швейцарцы будут соперничать с россиянами.

Следующий этап Евролиги-2017 белорусская команда проведет в венгерском Шиофоке с 11 по 13 августа. Ее оппонентами будут мастера пляжного футбола из Польши, Португалии и Азербайджана.

По итогам предварительных этапов 8 лучших дружин выступят в суперфинале, который пройдет 31 августа — 3 сентября в итальянском Езоло. В прошлом году белорусская сборная заняла в Евролиге 5-е место, что является лучшим результатом за все время выступлений в этих соревнованиях.