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"Юность" играет с московским "Динамо". Онлайн TUT!
В решающем матче группы «А» «Кубка Минска» «Юность» сыграет с московским «Динамо».
Обе команды уверенно обыграли в первых матчах минское «Динамо». Таким образом, именно победитель сегодняшней игры встретится завтра в финале с московским «Локомотивом».
«Юность-Минск»: Брикун (Шибанов); Антонов (А) — Щенков, Скабелка — Уолтерс — Михнов (К); Казакевич — Претнар, Медведев — Дугин — Плотников; Шелег — Мицкевич, Кашкар — Развадовский — Когалев; Ерохо — Иванов, Парфеевец — Словак — Туркин; Барковский. Гайнетдинов.
«Динамо»: Еременко (Бочаров); Волков — Кутейкин (К), Тарасов — Казионов — Варнаков; Корягин — Химетанен (А), Злобин — Бойд — Анисин; Церенок — Вишневский, Брюквин — Игумнов — А. Алексеев; Зайцев — Соловьев, Марковин — Игнатушкин — Комаров; Бешаров, С. Алексеев.
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В решающем матче группы "А" "Кубка Минска" "Юность" сыграет с московским "Динамо".
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