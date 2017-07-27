Биатлонистка, выведенная из состава сборной Беларуси, будет выступать за Украину

Выступавшая на протяжении двух предыдущих сезонов за Беларусь Мария Панфилова на предстоящем чемпионате мира-2017 по летнему биатлону выступит за сборную Украины, сообщает « Биатлон Online ».



Мария Панфилова. Фото с сайта vk.com/biathlon_online

Белорусская федерация биатлона дала разрешение на переход спортсменки.

Напомним, в апреле нынешнего года, после завершения сезона, 29-летняя биатлонистка была выведена из состава национальной команды.

Мария Панфилова является уроженкой Перми.

До 2013 года Панфилова (в девичестве Садилова) выступала за Россию, но из-за конфликта с руководством команды перешла в сборную Украины. Летом 2014 без объяснения причин заявила о завершении карьеры. А через год неожиданно появилась

в расположении сборной Беларуси.

За два сезона в сборной Беларуси Панфилова лишь дважды выступила на этапах Кубка мира (на североамериканских этапах в Кэнморе и Преск-Айле). Большую часть времени она соревновалась в Кубке IBU, а также входила в состав на чемпионат Европы. Ее лучшим результатом здесь стало стало 6-е место в спринте на ЧЕ-2016 в Тюмени.

Что касается предстоящего чемпионата мира по летнему биатлону, то он пройдет 25−27 августа в Чайковском (Россия).

«Биатлон Online» опубликовал состав белорусской команды, которая примет участие в турнире.

Женщины: Кристина Ильченко, Дарья Юркевич.

Мужчины: Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей, Александр Дорожко, Виктор Кривко.

Юниорки: Динара Алимбекова, Анастасия Ануфриева.

Юниоры: Вадим Радюк, Игорь Карпюк, Роман Шинкевич, Антон Смольский.

В программе летнего чемпионата смешанные эстафеты, спринты и гонки преследования.