Белорусов вновь “рубят” на дорожных тендерах в Украине



Belchas.by

Белорусские фирмы, которым зеленый свет лично включил украинский президент Петр Порошенко, не на шутку взялись щекотать нервы чиновникам из служб автодора, которые годами разыгрывают бюджетные средства на ремонте дорог.

Дорожный "антагонизм" ярко иллюстрируется на примере Хмельницкой области. Недавно ОО "ЖАР" подробно описал, с которым сопротивлением столкнулось белорусское ОАО "Дорожно-строительный трест №6", рискнув пойти на электронные торги. Есть уже свежие примеры из ProZorro, где дорожники и "трестовцы" не "сошлись характерами".

Правда, в начале ничего не предвещало беды. В мае заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Хмельницкой области и по совместительству председатель тендерного комитета Станислав Винский радовался появлению на украинских дорогах белорусских фирм. И заявил, что при наличии достаточного финансирования участие белорусских компаний сможет изменить состояние украинских дорог. Через два месяца все переигралось. Областная служба автодора не допустила к аукциону ОАО "Дорожно-строительный трест №6" из-за нарушения закона о публичных закупках, а именно отсутствие антикоррупционной программы и информации из ЕГРПОУ. Имеется в виду, лот по текущему среднему ремонту автомобильной дороги государственного значения Н-03 Житомир-Черновцы (отдельными участками) ожидаемой стоимостью 67,5 млн гривен, пишет Dozorro.

На тендер заявилось 5 участников, среди которых и белорусы. Документы, которых не увидел заказчик, белорусский подрядчик подал по-своему. Так, он ограничился положением комиссии по противодействию коррупционных проявлений, созданная при этом ОАО, а также предоставил план ее работы. И сослался на Закон Республики Беларусь "О борьбе с коррупцией" от 15 июля 2015 года. Что касается выписки из единого реестра, то "Дорожно-строительный трест №6" предоставил справку о предприятии в произвольной форме. Пикантность ситуации в том, что белорусская фирма является участником-нерезидентом и естественно, что данные о ней не отражаются в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей Украины.

Кроме этого, ОАО "Дорожно-строительный трест №6" направил новые две жалобы в постоянно действующую административную коллегию Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок. Участник обвиняет Службу автомобильных дорог в Хмельницкой области в нарушении законодательства и установления заказчиком дискриминационных требований в тендерной документации. На этот раз дорожные тендера не такие лакомые, как предыдущие, где "зарубили" белорусов. Первый из них касается текущеего среднего ремонта автомобильной дороги государственного значения Р-48 Каменец-Подольский-Сатанов -Вийтивци-Белогорье стоимостью 9 млн гривен. Другой - текущий средний ремонт автомобильной дороги местного значения О231402 Объездная - м. Староконстантинов (отдельными участками) с начальной стоимостью 10,5 млн гривен.

Как уже сообщал “Ежедневник” , в мае этого года не была допущена на торги в Волынской области еще одна белорусская компания - ДСТ №4. Организатор отклонил его тендерное предложение, а победителем выбрал компанию, созданную бывшим начальником дорожной службы этого региона. Формальные причины, по которым было отклонено предложение белорусов, заставило тех подать в АМКУ жалобу. По итогам изучения вопроса АМКУ признал, что волынская служба автодорог дискредитировала одного из участников - белорусский дорожно-строительный трест, потребовав от них документы, которые не были предусмотрены условиями торгов. Также было признано, что победитель получил подряд «незаконно».

Планируется, что торги по лотам, к которым не были допущены белорусы, пройдут повторно.