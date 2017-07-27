Уже завтра «Крумкачы» в Витебске сыграют с одноименной командой. Матч пройдет на стадионе ЦСК «Витебский» и начнется в 17.00. Посмотреть его можно будет на телеканале MIHCK-TV, а также на сайте АБФФ .



Фото: Юлия Рипинская, ФК «Крумкачы»

Что это за команда?

Футбольный клуб «Витебск» был создан в 1960 году как команда «Красное знамя». Много воды с тех пор утекло, еще больше сменилось названий — и с 2007 года клуб выступает под своим нынешним именем.

В советские времена «Витебск» провел три сезона в первой лиге, где лучшим достижением стало 8-е место (1961 год). В Кубке СССР витебляне доходили до 1/8 финала. С 1963 года «Витебск» стабильно играл во второй лиге СССР, лишь дважды вылетая из нее.

В чемпионате независимой Беларуси «Витебск» очень бодро начал: в первых четырех сезонах команда дважды завоевывала серебряные и однажды — бронзовые медали чемпионата. Серебро до сих пор остается лучшим достижением «Витебска» в истории. Кроме того, в 1998 году «Витебск» выиграл Кубок Беларуси — свой единственный трофей.

Предыдущие годы «Витебск» проводил ни шатко ни валко, пребывая в сезонах 2012−2014 в первой лиге. Однако с 2015 года команда наконец-то очистилась от долгов и вернулась в высшую лигу. В прошлом году «Витебск» занял 6-е место, демонстрируя симпатичный комбинационный футбол — и в этом заслуга главного тренера Сергея Ясинского.

История встреч

«Витебск» — «Крумкачы»

+1 =0 -2, 2:3

«Крумкачы» и «Витебск» играли друг с другом трижды — и все три раза в высшей лиге. Дома «Крумкачы» побеждали со счетом 1:0 (в этом году — благодаря голу Калугина, в прошлом — Корсака), в гостях — проиграли 1:2 (гол Иванова на дубль Волкова). Само собой, «Витебск» будет стараться повторить прошлогодний домашний результат. Все так же играя в красивый комбинационный футбол.

Что касается дублеров, то оба матча молодежь сыграла со счетом 4:3 — и оба раза в пользу «Крумкачоў». Две волевые победы молодых «воронов» — и если в первом круге команда отыгрывалась со счета 2:3, то в этот раз поставила задачу посложнее, проигрывая 1:3 к 30-й минуте. И справилась с ней!



Фото: Юлия Рипинская, ФК «Крумкачы»

За это лето «Крумкачы» несколько изменились: ушел Вячеслав Глеб, завершил карьеру Антон Амельченко. Кроме того, «вороны» расстались с несколькими игроками, не проходившими в основу. Зато команда усилилась Ярославом Богуновым, который уже успел забить и отдать голевой пас в кубковом матче с «Нафтаном». Вернулся в команду и Владимир Карп, который играл в «Крумкачах» еще во времена первой лиги.

«Витебск» не обновлялся столь серьезно, однако тоже подписал серьезного легионера — бразильца Ледесму, которого хорошо помнят поклонники минского «Динамо».

Как попасть на матч?

«Крумкачы» уже писали, как удобнее всего добираться в Витебск из Минска. Еще разок вкратце: вечерний поезд из Минска в 21.25, который приезжает в 6.25, либо утренний поезд в 6.25 с прибытием в 11.04.

Но это не самые удобные варианты. А самые удобные — маршрутки и автобусы, которые в среднем ходят каждый час. За 10−11 рублей можно с комфортом доехать до Витебска к двум часам (время в пути — около 3.30), прогуляться по красивому городу и без спешки прийти к стадиону.

А что, там есть что смотреть?

Конечно! Путь от вокзала к стадиону пролегает по Кировскому мосту. По левую сторону — Успенский собор. Чуть дальше — Благовещенская церковь XII века. Не поленившись, можно дойти даже до Воскресенской церкви (1772 год).

В трех словах все достопримечательности не упомянуть. Зато это может сделать Гугл — по этой ссылке можно аккуратно выстроить свой маршрут от вокзала к стадиону через все самое интересное.