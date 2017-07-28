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Белорусские волейболистки не вышли в финал юношеского чемпионата Европы и сыграют за бронзу

28.07.2017 22:58 — Разное | Tut.by  
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Волейболистки юношеской сборной Беларуси (U-16) не смогли выйти в финал первенства Европы, которое проходит в болгарской Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: cev.lu

В сегодняшнем полуфинале против итальянок белоруски не смогли оказать серьезного сопротивления, уступив практически без борьбы — 0:3 (13:25, 6:25, 12:25).

Соперницами итальянских волейболисток по завтрашнему решающему поединку за чемпионский титул будет победитель второго полуфинала, команда России, обыгравшая сверстниц из Болгарии — 3:2 (17:25, 25:21, 22:25, 25:21, 15:12).

Проигравшие в этом матче болгарки 29 июля будут соперничать с белорусками в игре за бронзу.

Ранее на континентальном первенстве в Болгарии юные подопечные Егора Пимахина разгромили сборную Чехии с «сухим» счетом 3:0, а волейболисток России, Бельгии и Румынии обыграли с одинаковым результатом 3:2. Единственное поражение белоруски потерпели в заключительном матче группового этапа от команды Турции — 1:3.

Континентальное первенство для волейболисток, чей возраст не превышает 16 лет, проводится впервые.

 
 
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Волейболистки юношеской сборной Беларуси (U-16) не смогли выйти в финал первенства Европы, которое проходит в болгарской Софии.

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