Белорусы завоевали 11 наград за день до финиша Европейского юношеского олимпийского фестиваля

28 июля на Европейском юношеском олимпийском фестивале дважды над спортивными аренами звучал гимн Беларуси, сообщает НОК.

В дзюдо Виктория Новикова завоевала золото фестиваля в весовой категории до 70 кг. В решающем поединке она одержала уверенную победу над украинкой Натальей Чистяковой.



Виктория Новикова. Фото: НОК Беларуси

В плавании Анастасия Шкурдай пополнила копилку золотой медалью на дистанции 100 м баттерфляем, установив рекорд фестиваля (59,34). Напомним, что в активе белоруски уже есть награда этого турнира — серебро на дистанции 100 м на спине.



Анастасия Шкурдай. Фото: НОК Беларуси

Всего в копилке белорусской команды 11 медалей: 3 золотые, 2 серебряные, 6 бронзовых. В медальном зачете Беларусь занимает перед последним днем соревнований 10-е место. Лидируют команды России (17−10−9), Венгрии (10−11−10) и Италии (6−7−9).

Сегодня также белорусская женская сборная U-18 по волейболу обыграла дружину Сербии со счетом 3:0 и завтра проведет «золотой» матч против победителей матча Россия — Италия.

Баскетболистки U-16 уступили чешкам со счетом 68:72 и завтра заключительный матч на фестивале проведут против сборной Италии, которая уступила в своем полуфинале литовкам 62:65. Соперники уже встречались между собой на групповой стадии турнира, и тогда нашим баскетболисткам удалось одержать победу со счетом 73:64.

Завтра также будут разыграны медали с участием белорусов в гребле на байдарках и каноэ, легкой атлетике и спортивной гимнастике.

Белорусская делегация возвращается из Дьёра в Минск 30 июля в 23.30 рейсом Австрийских авиалиний (из Вены).