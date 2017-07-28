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"Всегда спешил, будто знал: отведено немного". Коллеги о погибшем гендиректоре "Киновидеопроката"
28 июля на проспекте Дзержинского в Минске было
«У него были планы: на завтра, на неделю, до конца года»
В должности гендиректора УП «Киновидеопрокат» Юрий Чечукевич проработал чуть больше полугода. Его первый заместитель Андрей Разжевайкин так вспоминает начальника.
— Он пришел на новую должность как человек деятельный, активный и очень инициативный. Настоящий руководитель. Перспективы у него были огромные, и новых проектов было много. Это и второй зал в кинотеатре «Пионер», и реконструкция кинотеатра «Октябрь».
Коллега общался с ним вчера. Настроение у Юрия Чечукевича было рабочее.
— У него были планы на завтра, на следующую неделю, до конца года и на перспективу. Все проекты были в работе. Ничто не предвещало…
«Некиношнику сложно работать с кино, но он очень старался и переживал за результат»
До Юрия Чечукевича должность гендиректора УП «Киновидеопроката» было вакантной. Ранее ее занимал Василий Коктыш.
— Он только начал входить в курс дела, а это сложная, хоть и интересная отрасль. У него было свое видение, мы по работе с ним практически не общались. Он молодой, у него было много планов, и он очень переживал за результат. Хотел сделать что-то новенькое, параллельно кроме кино уделял много внимания другим видам услуг. Много сотрудников ушло, много пришло из тех, с кем он работал раньше — но это нормально, каждый формирует коллектив под себя. Некиношнику сложно работать с кино, но он очень старался. Жалко, что он не успел реализовать себя. Надеюсь, те, кто надо, разберутся в причине его смерти.
«У него было столько планов, он всегда спешил»
Юрий Чечукевич также был депутатом Минского городского совета депутатов. В зале заседаний делил стол с депутатом Натальей Слепян.
— Это был очень энергичный, целеустремленный человек. Человек, который был неравнодушен к тому, что он делал. Я спросила, складываются ли у него дела на новой работе. Он говорил, что формирует штат и хотел, чтобы все было современно.
На заседаниях комиссии Мингорсовета, рассказывает Наталья, Юрий Чечукевич всегда был активным, задавал вопросы и открыто высказывал точку зрения, если был с чем-то не согласен.
— Он долго возглавлял совет общественного пункта, где я была его замом. Он трудоустраивал правонарушителей, дебоширов. Очень хотел, чтобы молодые люди, у которых были вредные привычки, нашли себя в чем-то другом. Он ходячий позитив, всегда был очень занят. У него было столько планов и столько идей. Наверное, он так спешил, будто знал, что ему немного времени отведено. Все время, все время спешил…
«Все говорили: „брсмовец“, „государственный человек“, первый кинет. Не кинул»
Киносценарист Андрей Курейчик в своем фейсбуке так
— Работал с ним. Когда после панической атаки Министерства культуры коммерческие сети остановили прокат «Партизана» в начале января 2017-го, «Киновидеопрокат» продолжал показывать фильм, несмотря ни на что. Это было очень смело. Хотя все вокруг говорили, мол «брсмовец», «государственный человек», первый кинет. Не кинул. Мы нечасто общались, но у меня остались хорошие впечатления об этом человеке. Пусть земля ему будет пухом.
Юрию Чечукевичу было 35 лет. Он не был женат, детей нет.
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Каким Юрия Чечукевича запомнили коллеги - в материале TUT.BY
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