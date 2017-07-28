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Сотни диких пони совершили 18-минутный заплыв в США

28.07.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Соединенных Штатах в 92-й раз состоялся заплыв чинкотигских пони. Более двухсот лошадей этой породы плыли между островов Чинкотиг и Ассатиг. Километр пути животные преодолели за 18 минут.

Сотни диких пони совершили 18-минутный заплыв в США
© RUPTLY.
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Необычный фестиваль пони из Чинкотига начали проводить в 20-х годах прошлого века. Забаву придумали местные пожарные, которые на вырученные от шоу деньги купили себе новую форму. С тех поры заплывы пони стали традиционными, посмотреть на купание лошадей съезжаются тысячи туристов.

Лошади переправляются с острова на остров в момент слабого прилива в последнюю среду июля. Первый из пони, кто приплывет на остров Ассатиг, получит звание короля Нептуна и его разыграют в лотерею. Некоторых лошадок ждет аукцион, поскольку в заповеднике могут пастись только 150 особей, это число животных затем вернется назад на остров Чинкотиг в дикую природу.

Пони чинкотигской породы живут на островах у побережья Вирджинии. Происхождение лошадей неизвестно. По одной из догадок пони — потомки испанских лошадей, которые обосновались на атлантическом побережье после крушения галеонов. Вторая версия — пони разводили местные островитяне столетия назад, чтобы избежать налогов, взимаемых на континенте.

 
 
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В штате Вирджиния на восточном побережья США прошел традиционных заплыв чинкотигских пони. Смотрите на видео, как две сотни лошадей переплывают с одного острова...

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