Видеофакт: грабитель банка бегал голым по улице и швырял деньги

Инцидент произошел в американском городе Форт-Лодердейл, штат Флорида. Грабитель, 25-летний Александер Спирбер, войдя в банк, заявил, что вооружен, однако вместо пистолета он наставил на кассира палец.



© Фото: Valery Riseva Голый минчанин попытался сорвать репетицию парада в Минске

Испугавшийся сотрудник банка отдал злоумышленнику сумку, в которой было около пяти тысяч долларов. Однако грабителя ждал сюрприз — в сумке находился защитный датчик, который сработал, едва мужчина открыл сумку, и на одежду злоумышленника выплеснулась краска.

Спирбер сбросил одежду, включая нижнее белье, и в таком виде бегал по улице, разбрасывая деньги. Этот момент попал в камеру видеорегистратора.

Полиция задержала грабителя. По его словам, он хотел стать комиком и заработать ограблением стартовый капитал.