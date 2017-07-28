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Видеофакт: грабитель банка бегал голым по улице и швырял деньги

28.07.2017 22:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел в американском городе Форт-Лодердейл, штат Флорида. Грабитель, 25-летний Александер Спирбер, войдя в банк, заявил, что вооружен, однако вместо пистолета он наставил на кассира палец.

Видеофакт: грабитель банка бегал голым по улице и швырял деньги
© Фото: Valery Riseva
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Испугавшийся сотрудник банка отдал злоумышленнику сумку, в которой было около пяти тысяч долларов. Однако грабителя ждал сюрприз — в сумке находился защитный датчик, который сработал, едва мужчина открыл сумку, и на одежду злоумышленника выплеснулась краска.

Спирбер сбросил одежду, включая нижнее белье, и в таком виде бегал по улице, разбрасывая деньги. Этот момент попал в камеру видеорегистратора.

Полиция задержала грабителя. По его словам, он хотел стать комиком и заработать ограблением стартовый капитал.

 
Теги: Минск
 
 
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Необычное ограбление с помощью пальца произошло в США. Такими же были и последствия разбоя, смотрите на видео, что делал злоумышленник после удачного ограбления.

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