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Видеофакт: грабитель банка бегал голым по улице и швырял деньги
28.07.2017 22:42 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел в американском городе Форт-Лодердейл, штат Флорида. Грабитель, 25-летний Александер Спирбер, войдя в банк, заявил, что вооружен, однако вместо пистолета он наставил на кассира палец.
© Фото: Valery Riseva
Испугавшийся сотрудник банка отдал злоумышленнику сумку, в которой было около пяти тысяч долларов. Однако грабителя ждал сюрприз — в сумке находился защитный датчик, который сработал, едва мужчина открыл сумку, и на одежду злоумышленника выплеснулась краска.
Спирбер сбросил одежду, включая нижнее белье, и в таком виде бегал по улице, разбрасывая деньги. Этот момент попал в камеру видеорегистратора.
Полиция задержала грабителя. По его словам, он хотел стать комиком и заработать ограблением стартовый капитал.
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Необычное ограбление с помощью пальца произошло в США. Такими же были и последствия разбоя, смотрите на видео, что делал злоумышленник после удачного ограбления.
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