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Мексиканская вечеринка в центре Минска: всем текилы!

28.07.2017 21:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Мероприятие было организовано в честь 25-летнего юбилея дружбы городов-побратимов — Минска и Мериды, второй столицы Мексики. Оно было совершенно бесплатным и открытым для всех. Около 500 человек бурной овацией встречали почетного консула Мексиканских соединенных штатов в Беларуси Юрия Морозова. Присутствовали и представители дипмиссий других стран, а также белорусские знаменитости.

Мексиканская вечеринка в центре Минска: всем текилы!
© Sputnik/ Александр Кривошеев / Александр Шурмелев
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Обещанная текила была расставлена на столах на террасе, к ней прилагалась томатная сангрита (томатный сок с соусом табаско), начос со всевозможными соусами, повара готовили тако. Морозов торжественно открыл мероприятие, пожелав всем собравшимся приятного вечера, и поблагодарив за внимание к отношениям наших городов и стран. Отвечая на провокационный вопрос ведущей о мексиканской борьбе lucha libre, разновидности рестлинга, не исключил возможности вызвать на бой от имени Мериды минского мэра Андрея Шорца.

Кроме напитков и угощений звучала живая мексиканская музыка в исполнении известной в Минске латиноамериканской исполнительницы Люси. Правда. Половину репертуара все же в итоге составили кубинские и испанские мелодии. Но атмосфере и настроению это никак не могло помешать. Люди веселились, развлекались, танцевали сальсу и подобие танго. По самым скромным подсчетам было выпито около 50 литров текилы.

Как прошла вечеринка в честь 25-летия дружбы Минска и Мериды смотрите на видео Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В историческом минском Верхнем городе на летней террасе мексиканского ресторана накануне с грандиозным размахом прошла вечеринка мексикано-белорусской дружбы,...

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