КНДР запустила новую баллистическую ракету

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Ракета Корейской Народно-Демократической Республики была запущена в ночь на субботу, она пролетела в воздухе над Японским морем около 45 минут, сообщил журналистам генсек кабинета министров Японии Есихидэ Суга.



© REUTERS Kim Hong-Ji КНДР запустила очередную ракету, она упала на территории Японии

Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии, данных об ущербе пока не поступало.

"Это явное нарушение резолюций СБ ООН. Продолжающиеся провокационные действия недопустимы. Северной Корее заявляем решительный протест, осуждаем в самой жесткой форме", — сказал Суга.

Ранее Япония и Южная Корея сообщили о новом ракетном испытании КНДР. Предположительно, пуск баллистической ракеты был произведен в 23:41 по местному времени в провинции Чагандо. Страны экстренно созывают Советы национальной безопасности.

Также стало известно, что военные Южной Кореи полагают, что КНДР на этот раз испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

Американские военные подтвердили пуск ракеты с территории КНДР. По оценке Пентагона, ракета могла быть баллистической. В США собирают подробные данные об испытании и проводят проверку.