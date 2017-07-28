Столичные феминистки на этой неделе — главная целевая аудитория в кино. Мало того что в прокате « Взрывная блондинка », так еще и новая Коппола. AFISHA.TUT.BY сходила на последнюю, чтобы со всей суфражистской уверенностью сказать: « Роковое искушение » обязательно к просмотру. Главное — чтоб вас не смутила как всегда находчивая адаптация названия русскими прокатчиками.





О чем кино: 1864 год, американский юг, Гражданская война. Марта Фарнсворт руководит пансионом для девушек, где кроме нее одна наставница и пять учениц. Внезапно в лесу одна из подопечных находит раненого солдата-северянина. Появление мужчины в доме, мягко говоря, вносит некоторую смуту.

«Роковым искушением» мог называться любой роман из серии «Очарование». Но оставим эти тонкости перевода на совести толстокожих прокатчиков. В конце концов, как еще можно перевести the Beguiled так, чтобы на сеанс со своих мест сорвались операторы контрольно-кассовых машин.





«Роковое искушение» Копполы получилось изящным рюшечным тортом на три яруса, который мог бы украсить любой свадебный инстаграм. Бантики-оборки, конечно, увлекают как режиссера, так и зрителей, но исключительно с изобразительной точки зрения. Подо всей этой мастикой спрятан многослойный пирог, который вам и предстоит отведать.

В первую очередь, речь, конечно, о том, что в сугубо женском обществе без мужского внимания барышни от мала до велика сублимируют свою сексуальную энергию. Перенаправлять животные инстинкты приходится на будничные ритуалы: переодевания, обеды, вечерние молитвы. Глядя на это, сложно однозначно сказать, что выглядит безумнее — как девушки добиваются мужского внимания или как обучаются музыке / французскому. Но весь этот фрейдизм — затравка, Коппола по привычке погружает свой нож глубже.





Вопросы христианского благородства волнуют наследницу великой голливудской династии без отрыва от контекста. И без лишней настойчивости, как это было в «Обманутом» Дона Сигела, чьим ремейком называют «Роковое искушение». В контексте религии Коппола апеллирует к животным метафорам: волчицы в овечьих шкурах, волк в курятнике и прочие уроки животноводства.

Что до феминистского начала, оно на месте. И если в оригинальном фильме 1971-го года мужчина представал альфа-самцом (кем еще быть Клинту Иствуду), то 50 лет спустя — безвольным смазливым телом Колина Фаррелла на кушетке. Дамы же — хоть и приличные, но изголодавшиеся. А голод, как известно, не тетка: кто будет сидеть и просто смотреть, если горячее стынет прямо под носом. Любопытно, что конкуренция возникает не только между женщинами постарше, но и между совсем уж юными особами. Нимфеточные набоковские Лолиты — привет из нашего времени, где, как говорится, кто раньше встал, того и тапки.





Все это порождает неприличное количество шуток — как в кадре, так и за его пределами. Зал кинотеатра хихикает кусками, но на протяжение практически всего фильма. Не будь у «Рокового искушения» юмора, оно вышло бы не таким обаятельным. Несмотря даже на главных голливудских блондинок в касте.

В укор Копполе можно ставить старомодность: мол, какой пансион, какие кисейные барышни, на дворе 2017-й. Можно, если только последний раз одинокую женщину после работы на три ставки вы видели в мезозое. А если буквально вчера по пути с работы — вопрос отпадет сам собой. И как раз на «Роковом искушении» вы можете встретить как сублимирующих свои желания одиноких женщин, так и тех, кто за это одиночество и независимость борется.