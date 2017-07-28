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Жителю Берлина вернули забытые под деревом слитки золота и 3,5 тысячи евро

29.07.2017 07:30 — Разное | Tut.by  
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«Очень честный человек» вернул жителю Берлина забытые под деревом 22 слитка золота и 3,5 тысячи евро, передает The Local. Инцидент произошел в Нойкельне. Как рассказал полиции владелец, он пристегивал свой велосипед, поэтому отложил слитки и наличные средства, о которых потом просто забыл.

Спустя некоторое время прохожий заметил сверток под деревом. Он был очень удивлен находке и сразу отнес ее в правоохранительные органы.

В свертке также были найдены личные вещи, что позволило полиции быстро найти владельца.

Как отмечает издание, прохожий не уйдет с пустыми руками. В Германии люди, которые обнаруживают утерянные вещи, имеют законное право на 3−5% стоимости находки. В данном случае вознаграждение может составить до 2 тысяч евро.

Берлинские власти, со своей стороны, требуют плату за хранение утерянных вещей в размере 10% стоимости находки.

 
 
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В Германии люди, которые обнаруживают утерянные вещи, имеют законное право на 3−5% стоимости находки. В данном случае вознаграждение может составить до 2 тысяч евро.

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