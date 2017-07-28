|
Жителю Берлина вернули забытые под деревом слитки золота и 3,5 тысячи евро
«Очень честный человек» вернул жителю Берлина забытые под деревом 22 слитка золота и 3,5 тысячи евро, передает The Local. Инцидент произошел в Нойкельне. Как рассказал полиции владелец, он пристегивал свой велосипед, поэтому отложил слитки и наличные средства, о которых потом просто забыл.
Спустя некоторое время прохожий заметил сверток под деревом. Он был очень удивлен находке и сразу отнес ее в правоохранительные органы.
В свертке также были найдены личные вещи, что позволило полиции быстро найти владельца.
Как отмечает издание, прохожий не уйдет с пустыми руками. В Германии люди, которые обнаруживают утерянные вещи, имеют законное право на 3−5% стоимости находки. В данном случае вознаграждение может составить до 2 тысяч евро.
Берлинские власти, со своей стороны, требуют плату за хранение утерянных вещей в размере 10% стоимости находки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Германии люди, которые обнаруживают утерянные вещи, имеют законное право на 3−5% стоимости находки. В данном случае вознаграждение может составить до 2 тысяч евро.
|
Архив (Разное)
Комментарии