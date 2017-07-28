Продолжение главного MMO-шутера: обзор беты Destiny 2

Первая Destiny как-то мгновенно после своего выхода в 2014 году стала главным MMO-шутером на консолях. Игра привлекала совершенно разные аудитории и талантливо совмещала в себе механики из World of WarCraft и современных экшенов от первого лица. Однако в нашей стране она не стала хитом: виной тому было отсутствие ПК-версии и перевода на русский язык. Destiny 2 лишена подобных проблем, а потому имеет все шансы со второй попытки стать узнаваемым явлением в игровом сообществе Беларуси.





Перед сентябрьским релизом разработчики решили провести бета-тестирование Destiny 2 на PlayStation 4 и Xbox One. Тем, у кого есть только персональный компьютер, стоит подождать середины августа — тогда и они смогут опробовать несколько мультиплеерных режимов и одно сюжетное задание.

В бете нам предложили поиграть во вступительную миссию одиночной кампании, которую еще несколько месяцев назад показывали только игровым журналистам на специальном мероприятии. С первых же секунд кажется, что со времен первой части мало что изменилось: оружие так же чутко отзывается на поворот стика, а выстрел и попадание ощущаются на тактильном уровне — словом, от стрельбы получаешь натуральный восторг.





На самом деле изменилось, конечно же, многое. Авторы учли критику, поэтому в Destiny 2 появился сюжет, внятный антагонист и, собственно, ясная мотивация главных героев — Гардианов.

На единственный оставшийся на Земле город нападает раса Кабалов — грозных космических завоевателей, которые по канону Destiny уничтожили больше миров, чем человечеству удалось изведать. Цель захватчиков — Странник, огромный шар, нависающий над городом. Некогда именно этот шар, прилетев из глубин космоса, спас людей от тотального вымирания, и именно он дает силу Гардианам, защитникам человеческого рода и нескольких других мирных рас.





Игрок прибывает в город как раз в момент нападения. Враг не просто у ворот — он уже пробрался внутрь укреплений и с боем прорывается к Страннику, чтобы его то ли уничтожить, то ли украсть — сюжетный кусок в бете обрывается на самом интересном и не дает четкого ответа.

Мы в роли Гардиана пробиваемся сквозь врагов, по пути встречаем нескольких персонажей из оригинальной Destiny (они будут играть более весомую роль во всем происходящем) и в конце уровня встречаемся с главным злодеем, который повреждает Странника и сбрасывает нашего героя в пропасть. Таким элегантным решением разработчики обнуляют прогресс персонажей: Странник больше не дает силы, а значит, в Destiny 2 придется прокачиваться заново.





Одна только вступительная миссия показывает, что студия Bungie в этот раз всерьез подошла к созданию одиночной кампании. Это не просто вводная обучающая часть игры: разработчики наконец рассказывают связную историю, которая благодаря режиссуре и живым персонажам обретает очертания цельного произведения, совершенно не стыдного для игры за много миллионов долларов.

С таким прологом настраиваешься на историю космических масштабов, в которой все переплетено: и звездолеты, и экзотические миры, и таинственный грозный враг, поджидающий игрока в дальних уголках Вселенной. Не последнюю роль во всем этом играют постановка и визуальный дизайн Destiny 2.





В одном из игровых эпизодов главный герой может наблюдать за тем, как несколько огромных вражеских судов на фоне горящего города направляются к Страннику. Вы на это смотрите буквально две секунды перед тем, как снова броситься бежать по своим делам, но видно, что авторы вложили колоссальное количество труда и ресурсов только в одну эту сцену. Если такой будет вся Destiny 2, то Bungie можно будет наконец простить невнятный сюжетный режим из оригинальной игры.

Также в бете можно было опробовать два PvP-режима, в которых игроки сражаются друг с другом в формате «4 на 4». Бои стали компактнее и живее, несмотря на то, что раньше на карте было больше людей (12, а не 8). К тому же в Destiny 2 сложнее убивать: оружие как будто наносит меньше урона, поэтому у новичков будет больше шансов на выживание.





В одном из режимов нужно захватывать и удерживать точки на карте, а второй похож на Counter-Strike: в нем одна команда закладывает бомбу, а вторая старается этому помешать. По меркам современных мультиплеерных игр это не тянет на революцию, но в рукаве Destiny 2 есть главный козырь, который в русской версии называется «Налет».

Налеты — это кооперативные миссии на троих игроков, похожие на подземелья из ваших любимых MMORPG. В оригинальной Destiny они назывались «страйками». Блуждая по какой-нибудь планете, вы с друзьями можете наткнуться на особое задание, в котором нужно пройти несколько арен с врагами, встретиться с боссом в конце и получить свою заслуженную награду в виде нового оружия или одежды.





Только в сравнении с первой частью локации стали чуть более разнообразными. Появилось больше мест, куда можно запрыгнуть для более выгодной позиции, открытые уровни почти всегда позволяют обойти противника с разных сторон, а активные элементы окружения (вроде работающей буровой установки) часто представляют опасность. Хотя при этом игровой процесс как будто не поменялся: стреляем по врагам, пользуемся способностями, иногда возрождаем павших союзников. Просто теперь это стало еще красивее.

На мощных консолях с новой графикой игра выглядит как минимум намного лучше: в кадре больше деталей, спецэффектов и, конечно же, картинка стала масштабнее. Все локации, доступные в бете, помимо красивейшего окружения могли похвастаться восхитительными пейзажами. Действие Destiny 2 по большей части происходит в далеком космосе на самых разных планетах, так что у художников и дизайнеров был своеобразный карт-бланш на создание эпичных и запоминающихся уровней буквально внеземной красоты.





В каком-то смысле Destiny 2 — это ультимативная форма существования шутера от первого лица. Игра предлагает полноценную сюжетную кампанию, которую можно проходить как с друзьями, так и в полном одиночестве. Помимо этого есть еще кооперативные миссии (те самые «Налеты») и несколько режимов командных боев. То есть в одной игре совмещены все важные концепты и жанрообразующие детали, которые только можно увидеть в шутерах. Вопрос лишь в том, насколько хорошо эти составные части будут исполнены. Ответы получим уже скоро — 6 сентября Destiny 2 поступит в продажу.