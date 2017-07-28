«Я наверняка самая возрастная участница вашего конкурса, — пишет минчанка Наталья Овчинникова. — Я увлечена морскими круизами, путешествую самостоятельно, и мне 64 года. Сразу оговорка: мой отдых — не копейки, он именно бюджетный». В январе 2017 года Наталья потратила 1600 долларов на круиз по маршруту Сингапур — Бали — Куала-Лумпур — Пенанг — Пхукет — Сингапур.



Фото из личного архива героини

FINANCE.TUT.BY публикует историю в рамках конкурса « Мой бюджетный отдых ». Среди присланных историй о недорогом путешествии читатели выберут лучшую, а мы вручим автору приз — 300 рублей.

Дорога до Сингапура

— Заболела Сингапуром давно, когда в интернете увидела огромные светящиеся деревья Garden by the Bay. Важным фактором явилось то, что именно здесь пересекаются или берут начало сотни круизных маршрутов! Еще летом прошлого года я ухватилась за один: Сингапур — Бали — Куала-Лумпур — Пенанг — Пхукет — Сингапур. 999 долларов — внутренняя каюта за человека. Принялась искать попутчицу. Оказалось, что сделать это сложно. В ноябре круиз был продан, ну, я и успокоилась. И вдруг за месяц — отказная каюта! И я ее бронирую за 719 долларов! Нашлась и попутчица. Выяснилось, что к стоимости билета прибавляются налоги — 114 долларов. Из всего круиза — виза только в Сингапур.

Летели мы в Сингапур через Москву. Поскольку круиз был на носу, перелет дешевым не получился. Москва — Доха — Сингапур — 600 долларов туда и обратно. Зато до Москвы сэкономили: на поезд отдельно взяли билет Минск — Орша (местное направление) и Орша — Москва (международное направление) на одни и те же места. 6 рублей 39 копеек и 52 рубля 33 копейки соответственно. Мелочь, а приятно!

В Сингапуре до отплытия на 2,5 дня остановились в бюджетной гостинице: 21 доллар за ночь с завтраком. Днем ели манго, абрикосы. С городом знакомились, путешествуя на двухэтажном экскурсионном автобусе. На метро купили карточку за 30 сингапурских долларов (0,72 доллара).

Бали и Куала-Лумпур

— И вот — посадка на вожделенную Diamond Princess. Занялись изучением корабля. Мои приоритеты: бассейны (благо их четыре) и джакузи — их восемь. Еда бесподобная, хочется попробовать все, а физически это сделать невозможно. Конечно, заказываю только морские продукты: мидии, гребешки, креветки.

Вообще программа на лайнерах настолько разнообразна, что, получив расписание на следующий день, выбираешь, в какое время, куда и как успеть. Хочешь — утренняя разминка, йога, игры. Где-то рассказывают о винах с дегустацией. Идет информация о предстоящих стоянках, экскурсиях, достопримечательностях. Уроки танца — пожалуйте на сальса, румба, ча-ча-ча. И все бесплатно!

Первая остановка — Бали. Стоим в порту день. Хочешь — заранее выбирай платную экскурсию или действуй самостоятельно, что мы и сделали. Храмы, пляж, шопинг. Мы попали под тропический ливень в храме. Эти культовые сооружения там своеобразны: храмы открытые, т.е. есть крыша и частично стены.

И снова море. Когда пересекали экватор (нам выдали документ), на палубу вывезли огромную глыбу льда. Вышел мастер с соответствующими инструментами и стал рьяно отсекать топориками льдинки. Они разлетались в толпу, вызывая визги восторга у одетых в купальники отдыхающих. В итоге — статуя индейца и аплодисменты мастеру.

Следующая остановка — Куала-Лумпур. Поскольку город не совсем на берегу (90 км от порта), заплатили за автобус, который довез до знаменитых башен Петронас (88 этажей). Официально они были открыты в 1999 году, а на дату завершения строительства в 1996 признаны высочайшим зданием в мире. Отвели душу в огромном магазине на первых этажах Петронас. Там же сели на метро, две остановки — и главная площадь страны Мердека. Эта площадь Независимости окружена старинными зданиями в национальном стиле. Среди них великолепный дворец султана, Королевский клуб, исторический музей. Недалеко игрушечная мечеть Джамек среди громадин современных зданий.

Пенанг и Пхукет

— На лайнере предусмотрен консультант, который подсказывал, как добраться к месту вашего интереса. Можно взять экскурсию, но они от 35 долларов и выше. Именно консультант посоветовал мне посетить ферму бабочек на Пенанге (а не на Пхукете). Прекрасно добрались на обычном автобусе. Впечатление — самое яркое! Входной билет стоит 4,3 доллара.

Опять море. Особо продвинутые и азартные могут опустошить свои кошельки в казино или приобрести шедевр в картинной галерее, сыграть в бинго.

Пхукет встретил обжигающей жарой. Поэтому накупались в море. Отвели душу! Но и про магазины не забыли. По прошлому визиту хорошее впечатление оставил тайский трикотаж, обувь и любимые мною сумки.

И вот снова Сингапур. День в распоряжении. Своим ходом на монорельсе из торгового центра «Виво Сити» отправились на остров Сентоза. На острове три маршрута поездов-вагончиков, все бесплатные. Устали ходить — поехали. Увидели дивный подвесной мостик на маленький островок, выходим. Купаться — пожалуйста, любоваться — пожалуйста. Остров Сентоза — оазис современных развлечений: парк Юниверсал (74 SGD), океанариум (32 SGD), аквапарк (36 SGD), 4D-аттракцион (20,90 SGD) и много-много еще. Были бы деньги и время!

27 января — китайский Новый год. Увидели очереди на такси в Сингапуре, каких не было даже у нас в советские времена! Люди с пакетами, коробками спешили к праздничному столу. А мы спешили в аэропорт. Итого — почти 1600 долларов за круизное плавание с обалденным питанием, таким же обслуживанием и посещением диковинных стран.