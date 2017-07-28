|
#HealthyFoodPorn. Свекольный, угольный и еще 3 странных разноцветных латте
Современный человек не на шутку озабочен тем, что он ест и пьет. Понимая это, повара, блогеры и диетологи изобретают «здоровые» рецепты для классических блюд и напитков. В новом выпуске #HealthyFoodPorn рассказываем про свекольный, угольный и еще несколько странных напитков. Их называют «цветными латте», но к кофе они не имеют отношения.
В 2016 году одно из кафе в австралийском Мельбурне
«Наши клиенты выбирают эти напитки из-за их лечебных свойств», — уверяют владельцы ресторана. Австралийский диетолог Сидни Холмс подтверждает, что латте с добавками полезны, но от них не стоит ждать прилива энергии, которую дает обычный кофе.
Свекольный латте
«Свекла богата антиоксидантами, очищает печень и помогает бороться с воспалительными процессами в организме», — говорит Сидни Холмс.
Чтобы приготовить свекольный латте, влейте рюмку свежевыжатого свекольного сока в стакан горячего молока с пенкой. При желании подсластите медом и добавьте корицу.
Угольный латте
Смешать молоко с активированным углем
В оригинальном рецепте Брендман использовала кокосовое молоко и две таблетки активированного угля. Как только угольный латте стал трендом, его рецепт стали менять, в основном используя коровье молоко или добавляя сироп из финика.
Латте с синими водорослями
«Водоросли имеют заметный пробиотический эффект. В них также много полезных веществ, особенно белка и антиоксидантов», — говорит Сидни Холмс.
Синий латте имеет в составе имбирь, лимон, кокосовое молоко, сок агавы и перетертые синие водоросли. Как
|
Архив (Разное)
Комментарии