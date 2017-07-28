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#HealthyFoodPorn. Свекольный, угольный и еще 3 странных разноцветных латте

29.07.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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Современный человек не на шутку озабочен тем, что он ест и пьет. Понимая это, повара, блогеры и диетологи изобретают «здоровые» рецепты для классических блюд и напитков. В новом выпуске #HealthyFoodPorn рассказываем про свекольный, угольный и еще несколько странных напитков. Их называют «цветными латте», но к кофе они не имеют отношения.

В 2016 году одно из кафе в австралийском Мельбурне начало предлагать местным «зожникам» латте с добавками куркумы, синих водорослей, чая матча и свекольного сока. Публика оценила, и уже через пару месяцев заведение ввело в свое меню 10 наименований полезного латте.

«Наши клиенты выбирают эти напитки из-за их лечебных свойств», — уверяют владельцы ресторана. Австралийский диетолог Сидни Холмс подтверждает, что латте с добавками полезны, но от них не стоит ждать прилива энергии, которую дает обычный кофе.

Свекольный латте

«Свекла богата антиоксидантами, очищает печень и помогает бороться с воспалительными процессами в организме», — говорит Сидни Холмс.

Чтобы приготовить свекольный латте, влейте рюмку свежевыжатого свекольного сока в стакан горячего молока с пенкой. При желании подсластите медом и добавьте корицу.

Угольный латте

Смешать молоко с активированным углем придумала психотерапевт и специалист по здоровому образу жизни из Лондона Джоди Брендман. Она считает, что активированный уголь выводит токсины из организма, а его употребление помогает улучшить состояние кожи и избавиться от проблем с пищеварением.

В оригинальном рецепте Брендман использовала кокосовое молоко и две таблетки активированного угля. Как только угольный латте стал трендом, его рецепт стали менять, в основном используя коровье молоко или добавляя сироп из финика.

Латте с синими водорослями

«Водоросли имеют заметный пробиотический эффект. В них также много полезных веществ, особенно белка и антиоксидантов», — говорит Сидни Холмс.

Синий латте имеет в составе имбирь, лимон, кокосовое молоко, сок агавы и перетертые синие водоросли. Как признавались люди, которые попробовали напиток, именно вкус водорослей чувствуется в нем сильнее всего.

 

Публикация от HFP DIY Mixes & Blends

 
 
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Их называют "цветными латте", но к кофе они не имеют отношения.

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