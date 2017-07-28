Гурков во Вроцлаве взял реванш у португальца, которому проиграл на домашнем чемпионате мира

11-кратный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков, на домашнем первенстве планеты в мае выбывший уже в четвертьфинале после Минске">поражения от португальца Диого Каладу, взял реванш у соперника на X Всемирных играх в польском Вроцлаве.

Как и в Минске, жребий свел белоруса и португальца уже в стартовом поединке. Бой получился таким же напряженным, но на этот раз завершился победой Виталия Гуркова — 29:28.

На ЧМ в Минске счет был таким же, но в пользу португальца.

Теперь в полуфинале весовой категории до 75 кг соперником Виталия Гуркова будет Трой-Тори Джонс из США.

Всемирные игры по неолимпийским видам спорта проводятся каждые 4 года, на следующий год после проведения Олимпиад.