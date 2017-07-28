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Как выглядят модели плюс-сайз без ретуши и фотошопа

29.07.2017 08:40 — Разное | Tut.by  
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В 1980-е в моду вошел модельный стандарт 90−60−90. Все мировые кутюрье создавали одежду для женщин, которые носят маленький размер одежды. Но тренд поменялся, ведущие модельеры увидели красоту в женщинах, которые не вписываются в ограниченные рамки. Начал расти интерес к пышнотелым красавицам: все чаще модели плюс-сайз стали рекламировать брендовую одежду и участвовать в модных показах.

Но часто фотографии с обложек журналов показывают нам совсем не то, что есть на самом деле. Мы предлагаем вам узнать, как выглядят модели плюс-сайз без фотошопа, ретуши и профессиональной фотосъемки.

Ким Кардашьян


Анастасия Квитко


Искра Лоуренс


Эшли Грэм


Фелисити Хейворд


Тесс Холлидей


 
 
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