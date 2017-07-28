Как выглядят модели плюс-сайз без ретуши и фотошопа

В 1980-е в моду вошел модельный стандарт 90−60−90. Все мировые кутюрье создавали одежду для женщин, которые носят маленький размер одежды. Но тренд поменялся, ведущие модельеры увидели красоту в женщинах, которые не вписываются в ограниченные рамки. Начал расти интерес к пышнотелым красавицам: все чаще модели плюс-сайз стали рекламировать брендовую одежду и участвовать в модных показах.

Но часто фотографии с обложек журналов показывают нам совсем не то, что есть на самом деле. Мы предлагаем вам узнать, как выглядят модели плюс-сайз без фотошопа, ретуши и профессиональной фотосъемки.

Ким Кардашьян





Анастасия Квитко





Искра Лоуренс





Эшли Грэм





Фелисити Хейворд





Тесс Холлидей



