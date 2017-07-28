Погода на субботу: грозы и продолжительные дожди

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Грозы, продолжительные сильные дожди прогнозируют синоптики по востоку страны на субботу. Из-за этих дождей накануне в Гомельской и Могилевской областях был объявлен самый высокий — красный уровень опасности.

Предупреждение распространялось на ночь и утро субботы. Днем синоптики прогнозируют облачную погоду. В восточных и центральных районах дожди. По востоку — грозы, продолжительные сильные дожди, в отдельных районах очень сильные дожди, сообщает сайт Гидрометцентра.

Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, местами 15-18 м/с. Температура воздуха днем составит максимально +20..+26°C.

В Минске также временами будут идти дожди, воздух прогреется до +21°C.