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Погода на субботу: грозы и продолжительные дожди
29.07.2017 08:21 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 июл — Sputnik. Грозы, продолжительные сильные дожди прогнозируют синоптики по востоку страны на субботу. Из-за этих дождей накануне в Гомельской и Могилевской областях был объявлен самый высокий — красный уровень опасности.
Предупреждение распространялось на ночь и утро субботы. Днем синоптики прогнозируют облачную погоду. В восточных и центральных районах дожди. По востоку — грозы, продолжительные сильные дожди, в отдельных районах очень сильные дожди, сообщает сайт Гидрометцентра.
Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, местами 15-18 м/с. Температура воздуха днем составит максимально +20..+26°C.
В Минске также временами будут идти дожди, воздух прогреется до +21°C.
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На утро субботы в Гомельской и Могилевской областях из-за сильных дождей синоптики объявили красный уровень опасности.
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