Собака-виновака: лучше не задерживаться на работе, пока питомец дома

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Оставляя питомцев одних дома, нужно быть готовым ко всему. Ведь в одиночестве они придумывают себе забавы, последствия которых приходится устранять хозяину.

Раскиданные по дому вещи, съеденные лакомства… Да, все это — дело лап наших любимых домашних любимцев.

Знакомьтесь, вор-тихушник. Наглая черная морда. По крайне мере, так утверждает его хозяйка.