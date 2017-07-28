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Собака-виновака: лучше не задерживаться на работе, пока питомец дома

29.07.2017 08:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 июл — Sputnik. Оставляя питомцев одних дома, нужно быть готовым ко всему. Ведь в одиночестве они придумывают себе забавы, последствия которых приходится устранять хозяину.

Раскиданные по дому вещи, съеденные лакомства… Да, все это — дело лап наших любимых домашних любимцев.

Знакомьтесь, вор-тихушник. Наглая черная морда. По крайне мере, так утверждает его хозяйка.

Наглая чёрная морда. Вор-тихушник

 
Теги: Минск
 
 
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У домашних животных есть своя тайная жизнь, которая начинается, как только хозяин покидает квартиру, и о которой тот все же иногда узнает.

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