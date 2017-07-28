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Три уровня, пруд, печь-лежанка: как выглядят и сколько стоят самые дорогие дачи под Минском

29.07.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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В пределах 35 километров от столицы можно найти дачу и за 5 тысяч долларов — о бюджетных вариантах мы уже писали. Но есть и такие предложения в садовых товариществах, где цены впечатляют. Хозяева в объявлениях указывают, что на даче можно жить круглогодично. REALTY.TUT.BY выбрал самые интересные варианты дач, цена которых доходит до 400 тысяч долларов. Как они выглядят — смотрите в подборке.

В Соколе (20 км от МКАД), в СТ «Исток»

Дом 1992 года, двухэтажный, деревянный, обложен кирпичом. Площадь — 100 квадратных метров, участок — 6 соток, с ландшафтным дизайном, фруктовым садом и теплицей.


Фото:realt.by

В доме — электричество, заведена вода. Канализация — местная, вода сезонная (недалеко есть колодец), отопление паровое на газу. Также есть интернет, кондиционер, городской телефон, стиральная машина.


Фото:realt.by

На территории участка есть гостевой домик с одной комнатой и санузлом (бойлер, душевая кабина). Все, что есть в доме, остается. Продается дача за 65 тысяч долларов.


Фото:realt.by

 

В Тарасово (4 км от МКАД), в СТ «Кунцевщина»

Дом 1997 года, двухэтажный сруб, обложен кирпичом. Площадь — 170 квадратных метров. Участок — 5 соток.


Фото: realt.by

В доме — центральный водопровод, санузел, печь с лежаком и камин. Отопление паровое на твердом топливе. Газ у дома.


Фото: realt.by

В кооперативе есть оптоволокно. В объявлении сказано, что почти все соседи живут в СТ «Кунцевщина» круглогодично. Дачу продают за 74 тысячи долларов.


Фото: realt.by

В д. Чертяж (7,3 км от МКАД), в СТ «Березовая роща-1»

Дом деревянный, 1998 года, с мансардным и цокольным этажами, террасой. Площадь — 156 квадратных метров, участок — 7 соток.


В доме есть санузел (душевая кабина, туалет), отопление печное, камин. Водоснабжение круглогодичное, канализация центральная. Газопровод возле забора. Цена вопроса — 84,7 тысячи долларов.


В д. Узборье (14 км от МКАД), в СТ «Боровинка»

Дом 2013 года, двухуровневый, из газосиликата. Площадь — 76 квадратных метров, участок — 11 соток.


В доме отопление электрическое, канализация местная, вода разведена по дому (круглогодичная). Есть мебель, камин. На участке два парника.


Цена — 97 тысяч долларов.


В г. п. Радошковичи (35 км от МКАД), в СТ «Лукоморье»

Дом из бруса, 2011 года. Площадь — 180 квадратных метров, участок — 11 соток, в частной собственности. На участке — баня, пруд.


В доме центральный водопровод (вода введена в дом), канализация местная (введена в дом), отопление электрическое. Газа нет. Цена — 102 тысячи долларов.


В д. Тарасово (4 км от МКАД), СТ «Звездное»

Дом 2010 года, двухуровневый, блочный. Площадь — 175 квадратных метров, участок — 5,8 сотки.


В доме отопление комбинированное (электрическое и твердотопливное), канализация местная. Цена — 235 тысяч долларов.



В аг. Хатежино (7 км от МКАД), в СТ «Новыя Весцы»

Дом блочный (наружная отделка — бельгийский кирпич), двухуровневый. Площадь — 200 квадратных метров, участок — 9,8 сотки.


В доме отопление газовое и электрическое (2 котла), канализация местная, скважина. На участке есть двухэтажный гостевой домик с печью-барбекю, баней, а также гараж.


Жилье продается с мебелью. Цена — 339 тысяч долларов.



 

 
 
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Есть варианты, близкие к Минску и пригодные для жизни круглый год.

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