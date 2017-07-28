Будь ты бухгалтер или офис-менеджер, звезда Голливуда или жена принца Ульяма — ты не застрахована от послеродовой депрессии. Те, кто не пережил её, любят говорить, что это выдумки. Но примеры и слова этих известных женщин подтверждают: далеко не каждой женщине материнство сразу же приносит счастье.

Кейт Миддлтон





Герцогиня Кембриджская, 35 лет, мама трехлетнего принца Джорджа и двухлетней принцессы Шарлотты

Герцогиня Кембриджская после появления на свет своего первенца — принца Джорджа — переживала один из самых темных периодов в жизни. Признается, что ей не хотелось появляться на публике и вообще переступать порог дома.

«Я чувствовала себя одиноко и изолированно. И знаю, многие женщины переживают то же. Но нет путеводителя, который точно подскажет, что делать. Нужно обращаться за поддержкой к близким, друзьям или к психологу. Чем больше помощников — тем легче справиться с тем, что происходит».

Адель





Певица, 29 лет, мать четырехлетнего Анджело

Ради материнства популярная певица намеревалась покинуть сцену и посвятить всю себя малышу. Но по факту после родов актриса чувствовала себя подавленной и не могла справиться со своим состоянием в одиночку: «Иногда я сожалела о рождении сына и думала, что приняла худшее решение в жизни. Я просто ненавидела все, что со мной происходит. Я не принимала антидепрессанты. Кроме того, я не обсуждала свою проблему с другими женщинами. Мой бойфренд посоветовал мне так поступить, и, к счастью, я поделилась своими переживаниями с подругой. Мне стало легче, и этот период начал проходить».

Тем не менее певица долго боялась подходить к ребенку, чтобы не навредить ему. Боялась не оправдать себя и стать плохой матерью.

Дрю Бэрримор





Актриса, 42 года, мама пятилетней Олив и трехлетней Фрэнки

«У меня не было тяжелого послеродового периода в первый раз, и я вообще не понимала, о чем идет речь, — вспоминает актриса. — Этот невеселый опыт я получила после рождения Фрэнки. Я чувствовала себя полной неудачницей. Но зато, поборов это, я стала сильнее. И сегодня буду сражаться, как лев, чтобы сохранить свою семью счастливой и неприкосновенной».

Хайден Панеттьери





Актриса и певица, 27 лет, мать двухлетней Кайи

Когда Хайден родила от своего супруга — боксера Владимира Кличко — дочь Кайю Евдокию, депрессия захлестнула актрису с головой, ей пришлось обращаться в реабилитационную клинику.

«Это одна из самых изнурительных и страшных вещей, которые я когда-либо чувствовала. Я никогда не хотела причинить вред своему ребенку, но мое состояние было ужасным. Меня терзало чувство вины. Если кто-то думает, что послеродовая депрессия — это блажь и выдумка, он сошел с ума.

В этот период я поняла, насколько выносливыми могут быть женщины… Я победила депрессию и наконец могу радоваться моей связи с дочерью. Это сюрреалистический опыт".

Брук Шилдс





Модель и актриса, 52 года, мама 14-летней Роан и 11-летней Грир

Актриса и модель Брук Шилдс долго боролась с мучительной депрессией после рождения первой дочери. Она даже написала об этом книгу «И падал дождь: Мой путь через послеродовую депрессию». В ней Брук пишет: «Наша беда в том, что большинство из нас боится даже себе признаться в том, что больны, а из-за этого мы не принимаем меры и ситуация только усугубляется».

Брук действительно хотела свести счеты с жизнью: «Мне хотелось наглотаться таблеток, чтобы не слышать непрерывный детский крик, от которого я сходила с ума».

В какой-то момент актриса намеренно направила автомобиль на полной скорости во впереди стоящую стену. Остановилась в последний момент. Только после этого звезда направилась в клинику: «Я узнала, что происходит внутри моего тела и мозга. И поняла, что не должна себя винить. Это болезнь! Я не виновата».

Кортни Кокс





Актриса, 53 года, мама 13-летней Коко

Кортни родила свою первую и единственную дочь Коко, когда ей было 40 лет. Когда малышке исполнилось полгода, актриса поймала себя на мысли, что хочет покончить с собой, съехав с обрыва. Если бы не лечение в клинике и помощь близких, актриса бы не справилась.

Но недавно Кортни заявила о своем намерении родить второго ребенка от своего возлюбленного — актера Джонни Макдэйда: «Я бы очень хотела родить. Конечно, мне придется сделать ЭКО и воспользоваться донорской яйцеклеткой. И пусть это звучит безумно, но я готова пойти на это ради Джонни».

Дженнифер Лопес





Актриса, певица, 47 лет, мать девятилетних двойняшек Максимиллиана и Эммы

После рождения двойняшек у Дженнифер началась настоящая паранойя: «Симптомы послеродовой депрессии начались через несколько дней после рождения детей. Грустные мысли, которые брались непонятно откуда, доводили меня до истерики — я могла плакать по несколько часов подряд. Страшнее всего было думать о том, что я плохая мать и дети, когда вырастут, не будут меня любить».

Опасения певицы и актрисы не оправдались. Уже девять лет она отлично справляется с ролью матери.

«Родные и близкие очень помогли мне не довести себя до критического состояния, они поддерживали меня и убеждали, что все хорошо», — говорит Джей Ло.

Гвинет Пэлтроу





44 года, мама 13-летней Эппл и 11-летнего Мозеса

После рождения второго ребенка актриса погрузилась в апатию:

«Я превратилась в робота. Я не чувствовала абсолютно ничего. Никаких материнских инстинктов! Это было ужасно! Когда я сейчас смотрю на фотографии, где сыну 3 месяца, понимаю, что совершенно не помню то время».

Избавиться от депрессии Гвинет неожиданно помог ее экс-супруг, который заметил удрученное состояние бывшей жены. Я уверяла, что в порядке, но он заподозрил депрессию. Самое сложное — признать проблему. Я думала, что послеродовая депрессия значит, что ты каждый день рыдаешь и неспособна заботиться о ребёнке. Но у этой болезни разные формы, поэтому так важно, чтобы женщины об этом говорили".

Селин Дион





Певица, 49 лет, мать 16-летнего Рене-Шарля и шестилетних близнецов Эдди и Нельсона

У Селин Дион был тяжелый опыт рождения детей: долгое время она не могла забеременеть, и только после нескольких лет неудачных попыток ЭКО у Селин и ее мужа родился первенец Рене-Шарль. Стоило радоваться такому счастью, однако Селин чувствовала усталость и тоску:

«Я начинала плакать без всякой причины. Откровенно говоря, я была немного не в себе. У меня пропал аппетит, я выглядела замученной и безжизненной. Однако окружающие заверяли меня, что это нормально. Я восстановилась только благодаря поддержке своей матери. И могу с точностью сказать: после рождения малыша не только сам ребенок, но и его мама нуждается в сильной эмоциональной поддержке».

Сара Мишель Геллар





40 лет, мама семилетней Шарлотты и четырехлетнего Рокки

Сейчас Сара наслаждается материнством, однако вспоминает, что избежать послеродовой депрессии ей не удалось.

«Как и многие женщины, я боролась. Мне помогали, и я справилась. Те, кто проходит через это, знайте: вы не одни».

Сара Мишель даже поделилась в Instagram контактами центра, который помогает женщинам справиться с подобной проблемой, чему ее поклонницы были очень благодарны.