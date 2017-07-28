Дедолларизация в действии. Белорусы постепенно переводят вклады в рублевые

Итоги первого полугодия указывают на снижение валютных вкладов населения и рост рублевых депозитов. Похоже, политика Нацбанка по дедолларизации экономики приносит свои плоды. Однако если на депозитном рынке результаты такой политики уже очевидны, то на кредитном ими пока нельзя похвастаться, пишет БелаПАН.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Депозитный рынок: на пути в прошлое

В минувший четверг, 27 июля, Нацбанк во время расширенного заседания правления подробно остановился на положительных тенденциях в денежно-кредитной сфере и не обошел стороной тему дедолларизации экономики.

«На депозитном рынке сохраняется тенденция сокращения вкладов в инвалюте при росте срочных депозитов в белорусских рублях, что отражает процессы дедолларизации», — заявил Нацбанк.

За первую половину 2017 года срочные валютные вклады населения сократились на 2,8%, а рублевые увеличились на 9,5%.

Население, которое еще год назад более 80% своих банковских сбережений хранило в иностранной валюте, постепенно переводит их в рубли. По данным на 1 июля, доля рублевых вкладов достигла 26,9% против 19,3% годом ранее.

Кстати, в июле вступила в силу очередная порция решений Нацбанка, направленных на дедолларизацию депозитов населения. В частности, с 1 июля 2017 года норматив отчислений банков в фонд обязательных резервов от привлеченных средств в иностранной валюте увеличен с 11% до 15%.

Как следствие, стоимость привлечения валютных средств населения для банков стала выше, что способствовало снижению процентных ставок по валютным вкладам и повышению привлекательности на этом фоне рублевых депозитов.

К слову, средняя процентная ставка по новым срочным безотзывным валютным вкладам населения в июне была совсем уж низкой — 2,2%, а по рублевым депозитам составляла 9%.

«Стабильность рубля и снижение инфляции в годовом выражении способствует росту рублевых вкладов. В то же время шаги Нацбанка по увеличению отчислений в фонд обязательных резервов приводят к снижению ставок и привлекательности валютных депозитов. Поэтому рост доли рублевых вкладов в белорусских банках закономерен», — отметил в комментарии для БелаПАН старший аналитик форекс-брокера «Альпари» Вадим Иосуб.

По мнению эксперта, доля рублевых вкладов будет продолжать расти, если инфляция останется низкой, а девальвационные процессы не ускорятся. На данный момент вероятность реализация валютных рисков относительно низкая, считает аналитик.

«Несмотря на постановку задачи по росту зарплат к концу года до 1000 рублей, власти на ее выполнение не выделили бюджетное или эмиссионное финансирование. Поэтому пока предпосылок для катаклизмов на валютном рынке до конца года не видно и можно ожидать, что привлекательность рублевых вкладов на депозитном рынке сохранится», — полагает Вадим Иосуб.

Очевидно, Нацбанк пытается вернуть ситуацию на депозитном рынке к состоянию десятилетней давности. Тогда, в 2007-м, 70% депозитов население хранило в рублях. Сейчас, как видим, пропорция противоположная.

Сколько понадобится времени, чтобы 2000-е вернулись и вкладчики вновь стали массово хранить сбережения в рублях? Предсказать сложно, но Нацбанк эту перспективу всячески своими действиями приближает.

Рублевые кредиты подешевеют, а валютные подорожают

Для полноты картины стоит отметить, что сегодня не только депозитные портфели банков сформированы преимущественно в инвалюте, но и кредитные. Если посмотреть на ведущие банки, то доля валютной составляющей в активах на 1 июня колебалась от 56% у «Приорбанка» до 76% у «Банка БелВЭБ».

По информации БелаПАН, Нацбанк ожидал, что на фоне быстрого снижения ставок по рублевым кредитам заемщики начнут достаточно активно переоформлять валютные кредиты в рублевые. Однако, как отмечает регулятор, предприятия, которые, в отличие от населения, имеют право брать валютные кредиты, пока отдают предпочтение именно таким заимствованиям.

«Когда ставка по валютным кредитам оказывается на пару процентных пунктов ниже, чем по рублевым, предприятия предпочитают кредитоваться в СКВ», — отмечают в Нацбанке.

Представители коммерческих банков подтверждают, что пока валютные кредиты для предприятий представляют все еще достаточно привлекательную форму заимствования.

«Заемщики сегодня уделяют большее внимание размеру текущих платежей по кредитам, а не валютным рискам, связанным с привлечением кредитов в инвалюте. Поэтому, учитывая более низкую ставку, заемщики отдают предпочтение валютным кредитам, а не рублевым», — пояснил эксперт БелаПАН в банковских кругах.

«Меры по дедолларизации кредитных портфелей и депозитов банков, которые реализует Нацбанк, полностью себя оправдывают. Дедолларизация экономики позволит снизить давление на валютный рынок и золотовалютные резервы. Соответственно, и цены, которые зависят от обменного курса, станут более стабильными, что важно для населения», — говорит финансовый аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

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