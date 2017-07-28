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Азаренко снялась с турнира в Стэнфорде

29.07.2017 09:19 — Разное | Tut.by  
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Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория снялась с турнира серии «Премьер» в американском Стэнфорде, который пройдет 31 июля — 6 августа.


Фото: Reuters

Как сообщается на странице фан-группы теннисистки ВКонтакте, причиной отказа от выступления стала вирусная инфекция.

— Мне очень грустно, что я не смогу сыграть на турнире в Стэнфорде на следующей неделе. В течение всей недели я чувствую недомогание из-за вирусной инфекции. Один из лучших турниров сезона, который я вынуждена пропустить, был отмечен в моем календаре с первого дня, когда я решила вернуться в большой теннис после рождения сына Лео. Мне очень грустно, что я не смогу сыграть перед своими болельщиками в Стэнфорде. Надеюсь вернуться в следующем году, — написала Виктория Азаренко.

Следующий турнир, на который Виктория Азаренко заявлена, — турнир в Цинциннати, стартующий 14 августа.

Виктория Азаренко также значится среди участниц, получивших допуск в основную сетку женского одиночного разряда US Open — заключительного в сезоне турнира «Большого шлема». Вернувшаяся на корт после рождения сына Виктория Азаренко получила приглашение в основную сетку благодаря защищенному рейтингу.

 
 
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Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория снялась с турнира серии "Премьер" в американском Стэнфорде, который пройдет 31 июля - 6 августа.

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