10 реальных способов заработать первый миллион долларов

Кажется, что заработать 1 миллион долларов нереально. На самом деле это проще, чем вы думаете. Для этого не обязательно покупать лотерейный билет или вкладывать все свои накопления в какой-то супервыгодный проект. Издание Entrepreneur собрало 10 советов, которые помогут вам заработать свой 1 миллион долларов. Да, придется пойти на некоторые жертвы, но оно того стоит.



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1. Увеличивайте размер сбережений

У каждой компании есть цель зарабатывать больше денег. Этого же принципа нужно придерживаться и вам. Некоторые люди откладывают по 5−15% от своего дохода. Этого недостаточно, чтобы стать миллионером. Вам нужно жестко сократить расходы и откладывать не меньше 50% ежемесячного дохода. Если в вашей семье два источника дохода, то попробуйте жить на одну зарплату и откладывать другую.

2. Создайте план и придерживайтесь его

Вам нужно научиться правильно вкладывать деньги, планировать инвестиции и чётко придерживаться задуманного. Важно не поддаваться влиянию толпы. Те, кто чаще покупают и продают, зарабатывают меньше, чем те, кто покупает и удерживает.

3. Зарабатывайте на своей страсти

Найдите то, чем вы по-настоящему увлечены, становитесь в этом деле профессионалом и зарабатывайте на этом. Нет ничего лучше того, когда любимое хобби приносит вам много удовольствия и денег. Например, Стив Эллс был увлечен приготовлением блюд. Он занял деньги у отца и открыл маленький ресторанчик. За месяц он продал 1000 буррито (лепешка с начинкой), а спустя несколько лет открыл сеть ресторанов Chipotle Mexican Grill. Не переживайте, если у вас будет что-то не получаться. Делайте то, что любите.

4. Начните инвестировать как можно раньше

Чем раньше начнете вкладывать деньги, тем больше заработаете. Если будете покупать акции компаний и реинвестировать дивиденды (покупать на них еще акции), то это может сделать вас миллионером. Важно вкладывать деньги в разные перспективные компании. Для этого советуйтесь с профессионалами.

Можете подсчитать, сколько уйдет у вас времени на получение 1 млн долларов. Например, если размещать по 2000 долларов в месяц на вклад или в облигации с доходностью 2%, то вам потребуется 32 года. Начнете в 25 лет, к 57 годам у вас будет первый миллион. Хотите быстрее? Вкладывайте больше или в более доходные инструменты.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

5. Будьте терпеливы

Независимо от выбранной стратегии вам потребуется много времени для накопления больших сумм. Инвестирование — это не короткий забег на 100 метров, а длинный марафон на 42 км. Даже самый успешный бизнес «выстреливает» не за один день. Заработать первый миллион всегда очень сложно, зато со вторым будет все намного проще.

6. Вкладывайте в недвижимость

Все богатые люди вкладывают деньги в недвижимость. Важно не ошибиться с местом, застройщиком и проектом. Начните с покупки небольшой квартиры. Сдавайте ее в аренду или перепродавайте с увеличенной стоимостью. Наращивайте обороты.

7. Не тратьте деньги, чтобы показать свой статус

Только глупые миллионеры сорят деньгами, покупают все, что хотят, до тех пор пока не окажутся банкротами. Умные миллионеры живут скромно: их дома не располагаются в элитных районах, они не покупают себе дорогих машин и не останавливаются в пятизвездочных отелях. Если у вас появились свободные деньги, то вкладывайте их с целью получения дополнительного дохода.

8. Стройте свое богатство

Вам не обязательно быть сверхуспешным бизнесменом, чтобы заработать большие деньги. Вполне достаточно быть дисциплинированным, трудолюбивым и творческим человеком. Начните с небольшого: сначала попробуйте продать ваши ненужные вещи, потом вложитесь в акции, потом что-то ещё.

9. Избегайте мыслей о провале

Настраивайте себя на успех, но при этом будьте трезвы. Мысли о плохом будут только мешать.

Не думайте о том, что вы делаете это зря.

Не думайте, что вам все должны.

Не берите кредит, если вам его нечем возвращать.

Не бойтесь препятствий.

Не оставляйте тех, кто вам должен деньги.

Постоянно учитесь.

10. Изобретите что-нибудь

Вы можете придумать новый продукт или услугу? У вас куча идей? Выберите одну и попробуйте сделать это. Например, Сара Блейкли стала в 29 лет самой юной женщиной-миллиардером просто благодаря созданию удобного белья, которое можно носить под белыми штанами. Её нижнее бельё под маркой Spanx продают в 40 странах мира.

Помните, что людям нужны удобные вещи и крутые услуги, которые решат их проблемы.