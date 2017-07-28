Минспорта: спортивных секций у нас много, детей не хватает /

Результаты в спорте высоких достижений — это мотивация для подрастающего поколения к занятиям физической культурой и разными спортивными направлениями. В свою очередь, чем большее людей занимается спортом, тем шире возможности для дальнейшего профессионального отбора, отметил собеседник Sputnik.

"У нас есть проблемы с отбором детей в спортивные секции, их недостаточно. Очень много разных направлений, других занятий, и детей тянут каждый в свою сторону. Но находятся талантливые дети, которые активно занимаются спортом", — отметил собеседник.

При этом в стране наблюдается определенный подъем интереса к занятиям физической культурой и различными видами спорта у взрослого населения, причем это процесс не хаотичный, а управляемый, подчеркнул собеседник Sputnik.



© Sputnik / Артем Бордовский "Тропа мужества": белорусы могут попытать силы на длинной дистанции

"Мы активно ведем работу с трудовыми коллективами, около 50-ти республиканских мероприятий в году проводим среди работников различных сфер, из них только за лето около 20-ти, каждые выходные проходит мероприятие", — рассказал Ворон.

В числе ближайших мероприятий в начале августа состоится туристический слет государственных служащих, в конце августа пройдет молодежный фестиваль "Олимпия", а на 4-6 августа под Минском запланировано проведение марафона "Тропа мужества" и спортивно-развлекательного фестиваля "Поляна друзей".

Пеший комплексный марафон "Тропа мужества" позволит проверить себя на одной из двух дистанций — 70 км или 30 км. Во время спортивно-развлекательного фестиваля "Поляна друзей" можно будет не только послушать музыку, но и заняться спортом всей семьей.

"Мы надеемся, что уже в следующем году раза в два больше семей будет принимать участие в этом мероприятии. Для того, чтобы пройти 30-70 километров, нужна подготовка. Чтобы начать готовиться, можно, например, выйти из метро у Парка Челюскинцев и дойти до Уручья. И так систематически заниматься", - отметил Ворон.

В то же время собеседник Sputnik посетовал на то, что популярная некогда в трудовых коллективах производственная гимнастика сегодня утратила свою массовость и не столько из-за падения интереса, сколько из-за того, что на многих предприятиях сократили ставку инструктора-методиста.

Беседу с начальником управления физической культуры Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Петром Вороном слушайте на радио Sputnik Беларусь.