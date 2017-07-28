Несколько месяцев назад на LADY вышло анонимное интервью с бисексуалкой. На него отреагировал мужчина, который прислал в редакцию письмо, предложив поговорить о бисексуальности… с его женой.

Девушка согласилась встретиться и рассказать о себе, своей семье и чувствах открыто, не скрываясь за псевдонимами и не пряча лица.





Кире 26 лет, она замужем, живет в Минске и воспитывает двоих детей.

— Муж часто просматривает новости на tut.by, увидел интервью с бисексуалкой и сказал: «А давай ты тоже расскажешь о себе». И я подумала: почему нет, ведь я могу сделать это не анонимно, так возрастает шанс, что существующая ситуация изменится к лучшему. Для меня странно, что в прогрессивном 21 веке существуют ненавистники гомосексуальных людей.

Сначала девушка говорит о понятии «бисексуальность». Кира считает это устаревшим термином.

— В мире более 50 слов, которыми обозначают местоимения (т.е. разновидности гендерной самоидентификации). Их так много, что легко запутаться даже мне, хоть и читаю исследования и научную литературу. Предпочитаю говорить о себе не как о бисексуалке, а как, во-первых, гендерфлюиде — так называют тех, кто не хочет причислять себя ни к мужчинам, ни к женщинам (речь о гендерной принадлежности), во-вторых, полисексуалке (тут имеются ввиду сексуальные предпочтения, сопряженные опять же с гендерной самоидентификацией). Вообще, в любом человеке сочетаются в колеблющихся пропорциях мужское и женское начало. В принципе, для простоты можно сказать «бисексуалка», но это стереотипное определение.

Со своей первой девушкой Кира познакомилась в интернете, когда была подростком.

— Я зарегистрировалась на специальном сайте, где ищут знакомства. Не настолько наглая, чтобы просто подойти к человеку и что-то предложить. Всегда начинаю с флирта, комплиментов (их люблю раздавать) и жду ответной реакции. Девушка была из моего города (большое везение для провинции), встречались, гуляли и занимались сексом. Даже целовались в людных местах. Кто-то хихикал, кто-то делал вид, что ничего не происходит. Все-таки двум девочкам легче пройти публично за ручку, чем двум парням.





Романтический вечер в компании девушки Кира проводит точно так же, как и в компании парня. Для нее важны ночные прогулки, походы в кино, прикосновения, поцелуи.

На вопрос, почему гомосексуалы выставляют напоказ свою ориентацию, Кира отвечает, что люди в принципе много говорят про секс и отношения.

— В детстве нас спрашивают: «А какой мальчик тебе нравится? Сколько ты хочешь детей?» Потом устраивают пышные свадьбы и загружают совместные фото в Сети.

Мне говорили: «Вырастешь, встретишь мужчину — и все пройдет», но вот я здесь. Выросла, вышла замуж и родила, да только ничего не прошло. Мне все так же нравятся и мужчины, и женщины. И это не исправить, разве что бить меня электрическим током, но, боюсь, такого не переживу.

Родители Киры новость о ее ориентации встретили негативно. Мать просто игнорирует вопрос о сексуальности и избегает разговора с дочерью, а с отцом девушка практически не общается.

— Помню, как я слушала группу «T.a.T.u», и бабуля (увы, не ласковая форма) говорила: «Ты что! Они же лесбиянки!» Вот так я и узнала, что это официально существует. Ирония.

После того как девушка переехала в Минск и поступила в университет на художника-реставратора, связь с родными почти прервалась.

— Я с детства не хотела себе врать. Кстати, это основная причина разногласий с родственниками. Но так не из вредности, а потому что знаю, чего хочу или как минимум чего не хочу.





С мужем Кира живет вместе 8 лет, говорит, они сразу поняли, что подходят друг другу.

— Мы познакомились девятого мая, первого июля начали встречаться, а спустя три месяца поженились. Муж уже на начальной стадии отношений знал, что мне нравятся и мужчины, и женщины. Я ничего не скрывала. А потом мы договорились, что буду встречаться не только с ним, но и с другими парнями и девушками. То есть, в нашей семье действует установка: можем быть с теми, с кем хотим, но не без лжи. Например, я знакома с девушками, которым симпатизирует супруг, ведь они часто сомневаются, что я не против их общения. Приходится подтверждать, что все в порядке.

Кира не ходит на ЛГБТ-встречи или вечеринки, предпочитая общаться в Сети. Сейчас, например, девушка общается с подругой-лесбиянкой из Испании. Муж в курсе симпатии, но не ревнует. Более того, рад за недавно завязавшиеся серьезные отношения с соотечественницей.





— У нас в паре нет понятия измены, потому что мы ничего друг от друга не скрываем. Иногда муж говорит: «Смотри, какая красивая грудь у той девушки». Для нас это нормально, потому что мы смотрим на людей глазами художников. Я полтора года общаюсь с испанкой. Хотела бы к ней поехать, она мне очень нравится, и мужу тоже. Обмениваемся с ней посылками. Недавно она прислала носочки — это был очень трогательный подарок… Еще детям игрушку, фарфоровую тарелку, всякие мелочи и, конечно, бумажные письма. Близко знакома с достаточным количеством «нетрадиционных» людей.

— Не понимаю, зачем фиксироваться на одном человеке? Если спишь только с ним, достаточно ли самого факта, чтобы назвать все громким словом Любовь? Нет, это именно секс с одним человеком. А важно то, сколько положительных эмоций, заботы, поддержки вы даете друг другу. Иначе мы видим собственничество, которое идет от неуверенности в себе.





Детям героини 3 и 6 лет. В их воспитании родители принимают участие на равных:

— Сначала муж готовил, а я «кулинарить» не любила, но постепенно втянулась, даже начала работать поваром, помимо заказов по художественной части.

У нас в семье существует договоренность, что каждый решает домашние дела по мере возможности, мы не делим обязанности на «мужские и женские». Например, недавно дочка лежала в больнице, и с ней был муж. Медицинский персонал, конечно, удивлялся: почему не мама?!

Могут ли гомосексуальные люди, которые состоят в полигамных отношениях с другими людьми, воспитывать детей?

— Мы редко кого-то домой приводим, при этом тщательно выбираем. Говорят: «Гомосексуалам нельзя заводить детей, что же они увидят?!» Можно подумать, мы в одной постели спим. Если малыши встречают кого-то из моих девушек, то они считают, что это подруга. Они знают, откуда появляются дети, и не хихикают, когда слышат слово «секс». Мы не разрешаем им смотреть на насилие и жестокость, но если они видят в кинофильме поцелуи, то объясняем, что это норма для взрослых людей.

Женщина признается, что ей немного боязно рассказывать о себе откровенно, но она не видит другой возможности изменить отношение к ЛГБТ-людям.

— Как-то я познакомилась с девушкой из ЛГБТ, она считает, что мы ненормальные.

Мой аккаунт в соц. сети открыт, порой я получаю гневные сообщения от неизвестных людей, потому что состою в тематических сообществах. Всегда были геи и лесбиянки. И в Древней Греции были, и в СССР. Просто об этом не говорилось вслух. Получается странная история: взрослые люди прячутся и стесняются себя. Сейчас говорят, что гомосексуальность, бисексуальность — это «ценности гниющего Запада» и «гей-пропаганда», но я ничего не пропагандирую. Кто-то кого-то заставляет заниматься анальным сексом? Думаю, что «нетрадиционная» физическая близость больше волнует гомофобов, в то время как мы на этом не зацикливаемся, не только лишь на постели строятся отношения. Это не пропаганда, а защита своих прав (проблемы нужно обговаривать), ведь в нашей стране за ориентацию человека могут убить, избить до состояния комы и быть оправданным.





— Иногда я боюсь последствий для детей, — делится опасениями собеседница. — Но я не хочу молчать из-за страха, потому что у меня есть желание сдвинуть положение вещей, чтобы ненависти стало меньше и мир стал чуточку лучше.