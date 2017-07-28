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Жители какой страны работают больше всех в ЕС, а какой - меньше всего

29.07.2017 09:50 — Разное | Tut.by  
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Есть просто объяснение, почему Швейцария является одной из самых богатых стран в Европе. Жители этого государства проводят за работой больше времени, чем остальные европейцы. Таковы данные исследования Федерального офиса статистики Швейцарии, сообщают «Вести.ру».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В среднем сотрудник в Швейцарии, занятый полный рабочий день, проводит еженедельно на работе 42 часа 48 минут. Остальные же жители Европы в основном работают не более 40 часов в неделю. Больше работают, кроме Швейцарии, также сотрудники в Великобритании, Румынии и Люксембурге.

Самый облегченный рабочий график, согласно исследованию, оказался у французов. Жители Франции в среднем работают 37 часов 36 минут в неделю. Президент страны Эммануэль Макрон сейчас пытается провести реформу трудового законодательства в стране. Но об увеличении рабочего времени речи не идет. Макрон обещает оставить французам 35-часовую рабочую неделю.

Свои планы по проведению реформы рынка труда правительство Франции изложило в конце июня. Эммануэль Макрон пытается за счет планируемых изменений дать второй крупнейшей экономике еврозоны дополнительную энергию, которой ей так не хватало.

Президент Франции хочет пересмотреть более 3 тысяч страниц трудового законодательства. Французские работодатели жалуются, что нынешние правила препятствуют найму сотрудников, делая этот процесс слишком сложным, а при увольнении работников приходится сталкиваться с большими финансовыми рисками. Правительство предлагает предоставить частным компаниям больше свободы во внутренних вопросах, а также ограничить штрафы за увольнение

 
 
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