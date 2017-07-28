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Финский танцор танго спел на белорусском языке песню "Ой, рэчанька"
29.07.2017 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь
В торговом центре Galleria Minsk прошел брифинг, посвященный Фестивалю финского танго, который пройдет в белорусской столице в субботу. Форум, как и ряд других культурно-развлекательных мероприятий, посвящен 100-летнему юбилею независимости Финляндии.
Сразу после брифинга в холле торгового центра состоялся танцевальный флешмоб: участники под звуки оркестра исполнили финское танго. Затем финский танцор и певец Теему Ройвайнен спел белорусскую народную песню "Рэчанька". В концовке шоу организаторы фестиваля танго привели Йоулупукки — Санта-Клауса из страны Суоми.
"Финны танцуют близко друг к другу. Мы мало говорим, но когда танцем — можем показать свои эмоции. В этом мы чем-то схожи с белорусами", — рассказал Лаури Пуллола, глава отделения посольства Финляндии в Беларуси.
Открытие Фестиваля финского танго намечено на 13:00, оно пройдет на площади Свободы. Помимо музыкальных номеров зрителям будет дана возможность сыграть в флорбол (разновидность хоккея в помещении), финские городки, а также поползать на скалодроме.
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В Минске прошла генеральная репетиция Фестиваля финского танго. Смотрите на видео, как танцор и певец из Финляндии Теему Ройвайнен исполняет на белорусском языке...
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