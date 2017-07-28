В торговом центре Galleria Minsk прошел брифинг, посвященный Фестивалю финского танго, который пройдет в белорусской столице в субботу. Форум, как и ряд других культурно-развлекательных мероприятий, посвящен 100-летнему юбилею независимости Финляндии.

Сразу после брифинга в холле торгового центра состоялся танцевальный флешмоб: участники под звуки оркестра исполнили финское танго. Затем финский танцор и певец Теему Ройвайнен спел белорусскую народную песню "Рэчанька". В концовке шоу организаторы фестиваля танго привели Йоулупукки — Санта-Клауса из страны Суоми.

"Финны танцуют близко друг к другу. Мы мало говорим, но когда танцем — можем показать свои эмоции. В этом мы чем-то схожи с белорусами", — рассказал Лаури Пуллола, глава отделения посольства Финляндии в Беларуси.

Открытие Фестиваля финского танго намечено на 13:00, оно пройдет на площади Свободы. Помимо музыкальных номеров зрителям будет дана возможность сыграть в флорбол (разновидность хоккея в помещении), финские городки, а также поползать на скалодроме.