|
28-летний Иван Дорн в розовом костюме представил новый клип с чирлидершами
Иван Дорн выпустил клип на англоязычную песню Beverly. В ролике показаны две команды чирлидерш, которые готовятся к выступлению. И сам Дорн — в розовом костюме. Съемки клипа проходили в одной из школ Берлина.
«Beverly — настоящий музыкальный триллер, который захватывает слушателя с первой секунды и держит в напряжении до самой последней. Говоря о клипе, это самый смелый и самый розовый клип в моей истории! Здесь девушек даже больше, чем в Collaba (если кто смотрел)!» — заявил певец, который примерил больше 20 розовых костюмов, чтобы найти подходящий для съемок.
Напомним, 13 октября
Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иван Дорн выпустил клип на англоязычную песню Beverly. В ролике показаны две команды чирлидерш, которые готовятся к выступлению. И сам Дорн - в розовом костюме.
|
Архив (Разное)
Комментарии