28-летний Иван Дорн в розовом костюме представил новый клип с чирлидершами

Иван Дорн выпустил клип на англоязычную песню Beverly. В ролике показаны две команды чирлидерш, которые готовятся к выступлению. И сам Дорн — в розовом костюме. Съемки клипа проходили в одной из школ Берлина.





«Beverly — настоящий музыкальный триллер, который захватывает слушателя с первой секунды и держит в напряжении до самой последней. Говоря о клипе, это самый смелый и самый розовый клип в моей истории! Здесь девушек даже больше, чем в Collaba (если кто смотрел)!» — заявил певец, который примерил больше 20 розовых костюмов, чтобы найти подходящий для съемок.

Напомним, ​​13 октября Иван Дорн с концертом приедет в Минск. Презентация нового альбома Open The Dorn состоится в столичном Prime Hall.

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