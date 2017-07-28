На недавнем молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике Кристина Тимановская обновила рекорд в беге на 100 метров, которому было больше лет, чем ей самой. В интервью SPORT.TUT.BY девушка рассказала о пути в спорт, на котором она частично теряла слух, и желании войти в историю, а также — о трудном из-за атлетичных форм выборе свадебного платья.



SPORT.TUT.BY помог Кристине Тимановской найти лучший для нее образ невесты, тогда как самостоятельные походы в свадебные салоны приводили к расстройству. «Продавцы говорили, что у них нет вариантов на мою фигуру, потому что у меня накачанные руки и плечи, широкая из-за пресса талия», — утверждает спортсменка.

«Как войти в историю, чтобы меня перестали сравнивать с Юлей?»

Появления нового лидера в белорусском спринте после завершения карьеры Юлией Нестеренко пришлось ждать недолго. Чемпионку Игр в Афинах красиво проводили из спорта в мае нынешнего года. В это же время 20-летняя Кристина Тимановская на турнире в немецком Эльвангене обновила молодежный рекорд страны в беге на 100 м, который стоял с 1995 года и принадлежал Наталье Сафронниковой, супруге тренера Тимановской Леонида. Теперь лучшее достижение белорусок в этой дисциплине равняется 11,28 с.

Еще спустя два месяца Кристина завоевала серебряную награду на «стометровке» на молодежном чемпионате Европы. Тимановская бежала быстрее, чем Нестеренко в том же возрасте на аналогичном первенстве в 2001 году — 11,54 с против 11,80. Тогда Юлия шанс выиграть медаль упустила, став шестой.























Интересно, что и в контактной борьбе Тимановская успела одолеть Нестеренко. На чемпионате Беларуси в 2016 году Юлия пробежала 100 м за 11,89 с и финишировала четвертой. Кристина с результатом 11,62 с выиграла золото.

— Про подвиг Юлии на Олимпиаде-2004 узнала примерно на второй год занятий легкой атлетикой, — говорит Тимановская. — А поняла, насколько это крутое достижение, в 17 лет, получив соревновательный опыт на международном уровне.

В детстве спорт не особо интересовал меня. Более того, у меня было освобождение от занятий физкультурой. В 11 лет переболела ангиной. Лечили с помощью уколов. Лекарство имело побочный эффект, который, к несчастью, проявился. Случилась частичная потеря слуха на правое ухо. Родители не сразу отметили изменения. Через пару месяцев их насторожило то, как громко я смотрела телевизор и что не слышала, когда десять тысяч раз подряд ко мне обращались из соседней комнаты.



Спортивный стиль одного из созданных образов подчеркивают кеды

Следующие два года из родных Климовичей Кристину регулярно возили на операции в Могилев. Они давали временный эффект.

— Ситуацию изменил приезд в Климовичи столичного профессора, который сказал, что знает, как мне помочь, — продолжает рассказ Тимановская. — Откачать жидкость в барабанных перепонках он предложил с помощью шунтирования. Его провели в 13 лет. В оба уха вставили маленькие болтики на время, пока не выйдет жидкость, а затем отправили домой. Спустя две недели на физкультуре одноклассники зарядили мне мячом в голову, хотя я и находилась в сторонке — на скамейке. Болт из левого уха вылетел, и я опять поехала на операцию. После этого инцидента родители настояли на том, чтобы в школе мне разрешили даже не заходить в спортзал. Поверьте, хватило впечатлений!

По словам Кристины, до проблем со слухом она прыгала в длину 2,20 м, что не удавалось мальчикам, и имела лучший результат в классе в челночном беге. Когда же к ней вернулся слух, а освобождение от физкультуры было снято, какое-то время она прогуливала занятия. Это имело последствия — тройка в четверти.



Высокая прическа и обилие кружев делают этот образ романтичным

Однажды физрук пообещал ее избавить от контрольной по математике за участие в районных состязаниях. Тимановская их выиграла и впоследствии училась и тренировалась в Могилевском и республиканском училищах олимпийского резерва.

— Все работают и стремятся стать лучше, а быстро бегать может не каждый, — полагает Кристина. — В моем случае, видимо, это врожденный талант. В детстве экономила силы и к юношескому возрасту подошла, полная сил и желания соревноваться. Следует еще развить силу, улучшить технику, и все вкупе это принесет рост результатов.

Хочу выиграть два олимпийских золота и войти в историю, как Нестеренко. Но как бы это сделать, чтобы меня перестали сравнивать с Юлей? Может быть, стать чемпионкой в беге на 200 метров? Юля говорила мне, что не любила бегать больше ста, а для меня 200 метров — любимая дистанция.

Вообще-то, именно на ней планировала взять медаль на молодежном чемпионате Европы, но сил после трехнедельного интенсивного соревновательного цикла на две дисциплины не хватило. Я же не бессмертная! В какой-то момент должна была дать слабину. В финале на 200 м стала четвертой, уступив по ходу гонки третью позицию.

Кстати, в беге на 100 м на Евро приняла участие с таким отношением: «Почему бы и нет? Вдруг получится». Теперь тренер надо мной подшучивает, мол, чудная — ехала за медалью на 200 м, а взяла ее на «сотке».

«Мои руки еще маленькие. Нужно накачать их сильнее»

Технически Кристина Тимановская замужем. Бракосочетание с барьеристом Арсением Зданевичем прошло неделю назад в Минске. Свадьбу пара сыграет 26 августа под Могилевом.

— Искали ресторан у озера, как я хотела, — поясняет Кристина. — Место должно было быть с подъемными ценами. Все-таки родители оплачивают нашу свадьбу. В Бресте, на родине мужа, ничего не подошло. Тогда мы остановились на заведении неподалеку от Могилева.



Дорогой минимализм пришелся по душе спортсменке

Кристина порядком намучалась, выбирая свадебное платье. В салонах не находилось нарядов для нее.

— Продавцы говорили, что у них нет вариантов на мою фигуру, потому что у меня накаченные руки и плечи, широкая из-за пресса талия. Понятно, что мышцы добавляют сантиметров. И что делать? За время поисков на мне сошлись всего три платья, а то, которое понравилось, требовалось перешить за двести долларов. В итоге я заплатила бы за платье семьсот долларов, в чем, признаться, не видела смысла. Платье, в котором я пробуду каких-то полдня, того не стоит. Лучше мы с Арсением потратим деньги на свадебное путешествие.

В итоге сфотографировала понравившуюся модель и нашла мастера, который пошьет ее с нуля за приемлемую цену. В августе пройдет контрольная примерка и ко дню свадьбы, надеюсь, переживать за платье не придется.





Пока же Тимановская ожидает, мы предложили ей помощь в создании свадебного образа. Спортсменку заинтересовала идея, что вылилось в профессиональную фотосессию в трех свадебных платьях.

В восторг Кристину привел классический образ в стиле минимализма. На страничке в Instagram она отметила, что нашла в нем себя.

— Руки должны быть сильными, потому что мы отчасти «бежим» руками, — объясняет особенности телосложения Тимановская. — Когда ноги закисляются, резкие движения руками помогают двигать тело вперед. Вот зачем в ходе сезона я дважды в неделю хожу в «качалку». От груди жму 40 кг. Было бы неплохо к концу года увеличить рабочий вес в этом упражнении на 20−25 кг. Еще делаю приседы со штангой — до 110 кг в период тренировочных сборов. Развиваю бицепсы и трицепсы, делая разводки с гантелями до 6 кг. Мои руки еще маленькие. Нужно накачать их сильнее, чтобы выжимать из себя максимум на дистанции в 200 м.



Комментарий свадебного стилиста и руководителя студии Locon.by Юлии Коховой: Широкие плечи, достаточно узкий таз и накачанные руки Кристины мы превратили в ее основные достоинства. В качестве основного силуэта взяли А-силуэт с легкими струящимися юбками, отказавшись от облегающих фасонов. Предпочтение отдали платьям с чуть приспущенными, прикрывающими плечи бретелями или же с рукавом в ¾. Один из образов мы решили сделать максимально комфортным, дополнив его кедами. В качестве прически выбрали брейды, актуальные в этом сезоне. Другой вариант получился нежным, романтичным, с налетом помпезности. Тут и высокая прическа, и легкая многослойная фатиновая юбка платья, и обилие кружев. Классика актуальна во все времена, поэтому дорогой минимализм получился самым эффектным из образов. Строгие, выверенные линии, добротная ткань, красные лаковые лодочки на высокой шпильке в цвет помады и гладко вычесанные волосы с пробором — беспроигрышный вариант! Что касается открытой спины в платье, то этот нюанс изначально очень насторожил героиню, но по факту глубокое декольте с идеально сложенной спиной стало изюминкой всего образа.

«Хотела уйти от предыдущего тренера, а меня отправили к психологу»

Лучший результат Кристины в сезоне и новый молодежный рекорд Беларуси в беге на 100 м (11,28 с) всего на 0,02 с оказался больше норматива для отбора на лондонский чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет в августе.

— Пожалуй, сфотографировалась бы со звездой спринта Усэйном Болтом, для которого предстоящий «мир» станет последним в карьере, — рассуждает в сослагательном наклонении Тимановская. — Сама же решала бы задачу выхода в полуфинал. Как говорит тренер Леонид Игоревич, пройти всего лишь один круг и остановиться на этом — плохой вариант, так как существует риск утратить психологическую уверенность.





А ведь всего полтора года назад Кристина обращалась за помощью к спортивному психологу.

— Хотела уйти от предыдущего тренера Виктора Мясникова к другому, потому что не получала от Виктора Николаевича необходимого для развития внимания. Меня не сразу услышали, а отправили к психологу. Она много спрашивала про отношения в семье и есть ли у меня проблемы в общении с друзьями. Да, узнала меня лучше, но не вернула желание тренироваться. Положение казалось безвыходным, и я уже собиралась завязать со спортом. Наконец, и психолог поняла, что мне надо сменить тренера.

Вместе с Леонидом Сафронниковым, считаю, удалось улучшить технику. Осталось перенести все наработки с тренировок на официальные старты. Случается, что нервишки шалят, как на молодежном чемпионате Европы. Среди выступавших у меня был второй результат в сезоне, поэтому люди вокруг ждали медали. Я сама жаждала взять ее. Наверное, из-за груза ответственности за результат допустила промах в начале гонки — задержалась в колодках, а от выхода из них зависит чуть ли не 60 процентов успеха. Думаю, что, если бы у меня получился идеальный старт, выиграла бы. Все-таки мой личный рекорд превышает время победителя гонки польки Евы Свободы на 0,14 с.

По физической форме скажу, что она была ничем не хуже, чем когда я переписала рекорд Беларуси. В Эльвангене совсем не думала бежать так быстро. Рассчитывала показать время на уровне 11,40 с, а побежала, как на тренировке, и все получилось. Не было на дистанции переломных моментов.





Как водится, молодым спортсменам, показывающим высокие результаты, в общежитии РЦОП по легкой атлетике предосталяют улучшенные условия. Претензии Кристины на них были обоснованы. К тому же она вышла замуж за еще одного члена нацкоманды по легкой атлетике.

— Как семейной паре, нам с Арсением выдали комнату в блоке из двух помещений, — рада переменам Тимановская. — Сейчас проводим ремонт на новом месте. Думали снимать квартиру, но решили не тратиться на съем жилья, а потихоньку собирать на свою квартирку.

Редакция портала выражает благодарность за помощь в подготовке материала гостинице Minsk Marriott Hotel и свадебному салону Bonjour .