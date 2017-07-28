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"Хочу выиграть два олимпийских золота". Как в спринте появился новый лидер после Юлии Нестеренко
На недавнем молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике Кристина Тимановская обновила рекорд в беге на 100 метров, которому было больше лет, чем ей самой. В интервью SPORT.TUT.BY девушка рассказала о пути в спорт, на котором она частично теряла слух, и желании войти в историю, а также — о трудном из-за атлетичных форм выборе свадебного платья.
«Как войти в историю, чтобы меня перестали сравнивать с Юлей?»
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Еще спустя два месяца Кристина
Интересно, что и в контактной борьбе Тимановская успела одолеть Нестеренко. На чемпионате Беларуси в 2016 году Юлия пробежала 100 м за 11,89 с и финишировала четвертой. Кристина с результатом 11,62 с выиграла золото.
— Про подвиг Юлии на Олимпиаде-2004 узнала примерно на второй год занятий легкой атлетикой, — говорит Тимановская. — А поняла, насколько это крутое достижение, в 17 лет, получив соревновательный опыт на международном уровне.
В детстве спорт не особо интересовал меня. Более того, у меня было освобождение от занятий физкультурой. В 11 лет переболела ангиной. Лечили с помощью уколов. Лекарство имело побочный эффект, который, к несчастью, проявился. Случилась частичная потеря слуха на правое ухо. Родители не сразу отметили изменения. Через пару месяцев их насторожило то, как громко я смотрела телевизор и что не слышала, когда десять тысяч раз подряд ко мне обращались из соседней комнаты.
Следующие два года из родных Климовичей Кристину регулярно возили на операции в Могилев. Они давали временный эффект.
— Ситуацию изменил приезд в Климовичи столичного профессора, который сказал, что знает, как мне помочь, — продолжает рассказ Тимановская. — Откачать жидкость в барабанных перепонках он предложил с помощью шунтирования. Его провели в 13 лет. В оба уха вставили маленькие болтики на время, пока не выйдет жидкость, а затем отправили домой. Спустя две недели на физкультуре одноклассники зарядили мне мячом в голову, хотя я и находилась в сторонке — на скамейке. Болт из левого уха вылетел, и я опять поехала на операцию. После этого инцидента родители настояли на том, чтобы в школе мне разрешили даже не заходить в спортзал. Поверьте, хватило впечатлений!
По словам Кристины, до проблем со слухом она прыгала в длину 2,20 м, что не удавалось мальчикам, и имела лучший результат в классе в челночном беге. Когда же к ней вернулся слух, а освобождение от физкультуры было снято, какое-то время она прогуливала занятия. Это имело последствия — тройка в четверти.
Однажды физрук пообещал ее избавить от контрольной по математике за участие в районных состязаниях. Тимановская их выиграла и впоследствии училась и тренировалась в Могилевском и республиканском училищах олимпийского резерва.
— Все работают и стремятся стать лучше, а быстро бегать может не каждый, — полагает Кристина. — В моем случае, видимо, это врожденный талант. В детстве экономила силы и к юношескому возрасту подошла, полная сил и желания соревноваться. Следует еще развить силу, улучшить технику, и все вкупе это принесет рост результатов.
Хочу выиграть два олимпийских золота и войти в историю, как Нестеренко. Но как бы это сделать, чтобы меня перестали сравнивать с Юлей? Может быть, стать чемпионкой в беге на 200 метров? Юля говорила мне, что не любила бегать больше ста, а для меня 200 метров — любимая дистанция.
Вообще-то, именно на ней планировала взять медаль на молодежном чемпионате Европы, но сил после трехнедельного интенсивного соревновательного цикла на две дисциплины не хватило. Я же не бессмертная! В какой-то момент должна была дать слабину. В финале на 200 м стала четвертой, уступив по ходу гонки третью позицию.
Кстати, в беге на 100 м на Евро приняла участие с таким отношением: «Почему бы и нет? Вдруг получится». Теперь тренер надо мной подшучивает, мол, чудная — ехала за медалью на 200 м, а взяла ее на «сотке».
«Мои руки еще маленькие. Нужно накачать их сильнее»
Технически Кристина Тимановская замужем. Бракосочетание с барьеристом Арсением Зданевичем прошло неделю назад в Минске. Свадьбу пара сыграет 26 августа под Могилевом.
— Искали ресторан у озера, как я хотела, — поясняет Кристина. — Место должно было быть с подъемными ценами. Все-таки родители оплачивают нашу свадьбу. В Бресте, на родине мужа, ничего не подошло. Тогда мы остановились на заведении неподалеку от Могилева.
Кристина порядком намучалась, выбирая свадебное платье. В салонах не находилось нарядов для нее.
— Продавцы говорили, что у них нет вариантов на мою фигуру, потому что у меня накаченные руки и плечи, широкая из-за пресса талия. Понятно, что мышцы добавляют сантиметров. И что делать? За время поисков на мне сошлись всего три платья, а то, которое понравилось, требовалось перешить за двести долларов. В итоге я заплатила бы за платье семьсот долларов, в чем, признаться, не видела смысла. Платье, в котором я пробуду каких-то полдня, того не стоит. Лучше мы с Арсением потратим деньги на свадебное путешествие.
В итоге сфотографировала понравившуюся модель и нашла мастера, который пошьет ее с нуля за приемлемую цену. В августе пройдет контрольная примерка и ко дню свадьбы, надеюсь, переживать за платье не придется.
Пока же Тимановская ожидает, мы предложили ей помощь в создании свадебного образа. Спортсменку заинтересовала идея, что вылилось в профессиональную фотосессию в трех свадебных платьях.
В восторг Кристину привел классический образ в стиле минимализма. На страничке в Instagram она отметила, что нашла в нем себя.
— Руки должны быть сильными, потому что мы отчасти «бежим» руками, — объясняет особенности телосложения Тимановская. — Когда ноги закисляются, резкие движения руками помогают двигать тело вперед. Вот зачем в ходе сезона я дважды в неделю хожу в «качалку». От груди жму 40 кг. Было бы неплохо к концу года увеличить рабочий вес в этом упражнении на 20−25 кг. Еще делаю приседы со штангой — до 110 кг в период тренировочных сборов. Развиваю бицепсы и трицепсы, делая разводки с гантелями до 6 кг. Мои руки еще маленькие. Нужно накачать их сильнее, чтобы выжимать из себя максимум на дистанции в 200 м.
«Хотела уйти от предыдущего тренера, а меня отправили к психологу»
Лучший результат Кристины в сезоне и новый молодежный рекорд Беларуси в беге на 100 м (11,28 с) всего на 0,02 с оказался больше норматива для отбора на лондонский чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет в августе.
— Пожалуй, сфотографировалась бы со звездой спринта Усэйном Болтом, для которого предстоящий «мир» станет последним в карьере, — рассуждает в сослагательном наклонении Тимановская. — Сама же решала бы задачу выхода в полуфинал. Как говорит тренер Леонид Игоревич, пройти всего лишь один круг и остановиться на этом — плохой вариант, так как существует риск утратить психологическую уверенность.
А ведь всего полтора года назад Кристина обращалась за помощью к спортивному психологу.
— Хотела уйти от предыдущего тренера Виктора Мясникова к другому, потому что не получала от Виктора Николаевича необходимого для развития внимания. Меня не сразу услышали, а отправили к психологу. Она много спрашивала про отношения в семье и есть ли у меня проблемы в общении с друзьями. Да, узнала меня лучше, но не вернула желание тренироваться. Положение казалось безвыходным, и я уже собиралась завязать со спортом. Наконец, и психолог поняла, что мне надо сменить тренера.
Вместе с Леонидом Сафронниковым, считаю, удалось улучшить технику. Осталось перенести все наработки с тренировок на официальные старты. Случается, что нервишки шалят, как на молодежном чемпионате Европы. Среди выступавших у меня был второй результат в сезоне, поэтому люди вокруг ждали медали. Я сама жаждала взять ее. Наверное, из-за груза ответственности за результат допустила промах в начале гонки — задержалась в колодках, а от выхода из них зависит чуть ли не 60 процентов успеха. Думаю, что, если бы у меня получился идеальный старт, выиграла бы. Все-таки мой личный рекорд превышает время победителя гонки польки Евы Свободы на 0,14 с.
По физической форме скажу, что она была ничем не хуже, чем когда я переписала рекорд Беларуси. В Эльвангене совсем не думала бежать так быстро. Рассчитывала показать время на уровне 11,40 с, а побежала, как на тренировке, и все получилось. Не было на дистанции переломных моментов.
Как водится, молодым спортсменам, показывающим высокие результаты, в общежитии РЦОП по легкой атлетике предосталяют улучшенные условия. Претензии Кристины на них были обоснованы. К тому же она вышла замуж за еще одного члена нацкоманды по легкой атлетике.
— Как семейной паре, нам с Арсением выдали комнату в блоке из двух помещений, — рада переменам Тимановская. — Сейчас проводим ремонт на новом месте. Думали снимать квартиру, но решили не тратиться на съем жилья, а потихоньку собирать на свою квартирку.
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Кристина Тимановская рассказала о пути в спорт, на котором она частично теряла слух, и желании войти в историю, а также - о трудном из-за атлетичных форм выборе...
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