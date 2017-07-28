



ООО ”АМКОДОР-Маш“ получит кредит на 192,7 млн долларов Экспортно-импортного банка Китая для реализации проекта ”Строительство завода по производству специальных машин в п.Колодищи Минского района“.

Как сообщила пресс-служба Совмина, банком-агентом по обслуживанию кредита определен АСБ "Беларусбанк".Согласно постановлению Совета министров №563, кредит будет предоставлен в рамках соглашения между Правительством Беларуси в лице Министерства финансов и Экспортно-импортным банком Китая от 15 мая 2017 года..

Министерству финансов поручено осуществлять расчеты по кредиту за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на текущий и последующие финансовые годы на обслуживание и погашение внешнего государственного долга.

ОАО ”АМКОДОР“ – управляющая компания холдинга“ рекомендовано выступить поручителем исполнения ООО ”АМКОДОР-Маш“ обязательств по погашению кредита, уплате процентов и иных платежей по нему и заключить договор поручительства с Министерством финансов.

Министерству промышленности поручено обеспечить контроль за реализацией ООО ”АМКОДОР-Маш“ проекта ”Строительство завода по производству специальных машин в п.Колодищи Минского района“, целевым использованием и своевременным погашением кредита, а также уплатой процентов и иных платежей по нему путем перечисления средств в республиканский бюджет не позднее чем за 10 дней до установленной Кредитным соглашением даты наступления платежа.

Персональная ответственность за реализацию проекта возложена на директора ООО ”АМКОДОР-Маш“, генерального директора ОАО ”АМКОДОР“ – управляющая компания холдинга“ и Министра промышленности.