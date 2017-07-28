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Минское "Динамо" играет с рижскими одноклубниками. Онлайн TUT!

29.07.2017 11:28 — Разное | Tut.by  
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В матче за пятое место «Кубка Минска» встретятся минское «Динамо» и их одноклубники из Риги.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Обе команды проиграли все матчи на групповом этапе и сегодня постараются одержать победу, чтобы не занять последнее место на турнире.

«Динамо» (Минск): Карнаухов (Горячевских); Денисов – Дюков, Клинкхаммер – Ковыршин – Матерухин; Лисовец – Знахаренко, Павлович – Шарангович – Буйницкий; Хенкель – Устиненко, Дрозд – Китаров – Степанов; Амброжейчик – Волков – Карабань; Достанко.

«Динамо» (Рига): Калниньш (Петерс); Пуяцс – Алишаускас, Елисеевс – Евпаловс – М. Редлихс; Ерофеевс – Зиле, Лессио – Голоха – Разгалс; Гританс – К. Редлихс, Э. Кулда – Батнья – Липсбергс; Мисюс – Гегерис – Кристо; Карклс, Шевченко, Лавровс.

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

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Теги: Минск
 
 
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В матче за пятое место "Кубка Минска" встретятся минское "Динамо" и их одноклубники из Риги.

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