Кобяков велел тщательно просчитывать все расходы на II Европейские игры





Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков предупредил ответственных лиц, что лишних денег в бюджете нет, поэтому все расходы на проведение II Европейских игр в 2019 году следует просчитывать очень тщательно.

Как сообщила пресс-служба Совмина. в пятницу, 28 июля, в Минске прошло очередное заседание Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в Беларуси.

На заседании были рассмотрены вопросы подготовки инфраструктуры Минска к проведению II Европейских игр, финансирования мероприятий по подготовке проведения Игр, приобретения системы сканирования билетов и размещения дирекции по проведению II Европейских игр 2019 года.

Андрей Кобяков проинформировал, что главой государства согласованы предложения оргкомитета по концепции бренда ІІ Европейских игр, доложены подходы по видам спорта и основным положениям контракта.

Также премьер-министр обратил внимание, что необходимо выработать четкие подходы к финансированию расходов на проведение Игр.

«Хочу предупредить, лишних денег в бюджете нет. Расходы будут только на самое необходимое, поэтому прошу все просчитывать детально, обосновывать каждый рубль, изыскивать другие резервы, работать над снижением стоимости оборудования и услуг. К этим вопросам надо относиться очень ответственно», - резюмировал Андрей Кобяков.