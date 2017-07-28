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Несколько футболистов "Крумкачоў" отказались ехать на матч чемпионата Беларуси
Несколько футболистов «Крумкачоў» отказались ехать на матч 16-го тура чемпионата Беларуси против «Витебска». По этому поводу на официальном сайте столичного клуба появилось
При этом, по сведениям «
Климович, Шикавка и Семенов не стали комментировать ситуацию. Иванов не ответил на звонок, а Яшин находится вне зоны доступа сети.
В турнирной таблице чемпионата Беларуси "Крумкачы" с 14 очками после 15 матчей располагаются на 12-й строке среди 16 команд высшей лиги.
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Несколько футболистов "Крумкачоў" отказались ехать на матч 16-го тура чемпионата Беларуси против "Витебска". По этому поводу на официальном сайте столичного клуба...
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