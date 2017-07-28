Несколько футболистов «Крумкачоў» отказались ехать на матч 16-го тура чемпионата Беларуси против «Витебска». По этому поводу на официальном сайте столичного клуба появилось официальное заявление .

— Уважаемые болельщики! Сегодня в матче «Витебск» — «Крумкачы» наша команда будет представлена экспериментальным составом. Это связано с отказом ехать на матч группы ведущих футболистов (Дмитрий Климович, Дмитрий Яшин, Егор Семёнов, Филипп Иванов, Евгений Шикавка). Причина отказа — задержка заработной платы. Мы просим вас поддержать команду в этом матче. Сегодня ваша поддержка нужна как никогда, — говорится в заявлении.

При этом, по сведениям « Прессбола », 29-летний полузащитник Егор Семенов покинул ФК «Крумкачы». У игрока состоялся разговор с директором клуба Денисом Шунто, и стороны расторгли контракт по соглашению сторон. Причина такого решения — задержка заработной платы.

Климович, Шикавка и Семенов не стали комментировать ситуацию. Иванов не ответил на звонок, а Яшин находится вне зоны доступа сети.

В турнирной таблице чемпионата Беларуси "Крумкачы" с 14 очками после 15 матчей располагаются на 12-й строке среди 16 команд высшей лиги.