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Видеофакт: Минск отмечает День десантника
29.07.2017 14:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Посмотреть в оптический прицел, щелкнуть затвором и примерить к более серьезному оружию могут гости праздничных мероприятий, посвященных Дню десантников и сил спецопераций, которые проходят в субботу в Минске на площадке у Дворца спорта.
С утра у Дворца спорта работает выставка вооружений и военной техники. Причем боевое оружие с удовольствием рассматривали и примеряли не только мальчишки и мужчины, но и барышни.
Праздничные мероприятия у Дворца спорта продлятся весь день. Гостям обещают показать прыжок восьми парашютистов на ограниченную площадку, действия альпинистов при штурме здания, вальс БТР и постановочный бой на воде.
Также в рамках "Рыцарей неба" анонсировали концерт, награждение победительниц конкурса "Мисс десантура", дегустация блюд полевой кухни и многое другое.
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По случаю профессионального праздника в рамках фестиваля "Рыцари неба" десантники и силы специальных операций показали гостям новейшее вооружение и технику.
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