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Видеофакт: Минск отмечает День десантника

29.07.2017 14:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Посмотреть в оптический прицел,  щелкнуть  затвором и примерить к более серьезному оружию могут гости праздничных  мероприятий, посвященных Дню десантников и сил спецопераций, которые проходят в субботу в Минске на площадке у Дворца спорта.

С утра у Дворца спорта работает выставка вооружений и военной техники. Причем боевое оружие с удовольствием рассматривали и примеряли  не только мальчишки и мужчины, но и барышни.

Праздничные мероприятия у Дворца спорта продлятся весь день. Гостям обещают показать прыжок восьми парашютистов на ограниченную площадку,  действия альпинистов при штурме здания, вальс БТР и постановочный бой на воде.

Также в рамках "Рыцарей неба" анонсировали  концерт, награждение победительниц конкурса "Мисс десантура", дегустация блюд полевой кухни и многое другое.

 
Теги: Минск
 
 
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По случаю профессионального праздника в рамках фестиваля "Рыцари неба" десантники и силы специальных операций показали гостям новейшее вооружение и технику.

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