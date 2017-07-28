Видеофакт: Минск отмечает День десантника

Посмотреть в оптический прицел, щелкнуть затвором и примерить к более серьезному оружию могут гости праздничных мероприятий, посвященных Дню десантников и сил спецопераций, которые проходят в субботу в Минске на площадке у Дворца спорта.

С утра у Дворца спорта работает выставка вооружений и военной техники. Причем боевое оружие с удовольствием рассматривали и примеряли не только мальчишки и мужчины, но и барышни.

Праздничные мероприятия у Дворца спорта продлятся весь день. Гостям обещают показать прыжок восьми парашютистов на ограниченную площадку, действия альпинистов при штурме здания, вальс БТР и постановочный бой на воде.

Также в рамках "Рыцарей неба" анонсировали концерт, награждение победительниц конкурса "Мисс десантура", дегустация блюд полевой кухни и многое другое.