Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, но известно о нем стало вечером 28 июля. За рулем фуры был 36-летний водитель. Свой маневр он объяснил попыткой избежать наезда на пешеходов.

Витебске грузовик сбил столб и въехал на частное подворье" title="В Витебске грузовик сбил столб и въехал на частное подворье" class=""> Витебске грузовик сбил столб и въехал на частное подворье" title="В Витебске грузовик сбил столб и въехал на частное подворье" class=""> /

"На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ. Водитель им пояснил, что якобы на проезжую часть дороги вышли какие-то люди. Он принял вправо, врезался в столб, который потом упал на крышу дома. Затем автомобиль въехал под скат крыши частного дома", — сообщил Казючиц.

В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники ГАИ проводят проверку, в результате которой будут установлены все обстоятельства происшествия.

Комментарий Александра Казючица слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.