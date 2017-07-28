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В Витебске грузовик сбил столб и въехал на частное подворье

29.07.2017 14:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, но известно о нем стало вечером 28 июля. За рулем фуры был 36-летний водитель. Свой маневр он объяснил  попыткой избежать наезда на пешеходов.

"На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ. Водитель им пояснил, что якобы на проезжую часть дороги вышли какие-то люди. Он принял вправо, врезался в столб, который потом упал на крышу дома. Затем автомобиль въехал под скат крыши частного дома", — сообщил Казючиц.

В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники ГАИ проводят проверку, в результате которой будут установлены все обстоятельства происшествия.

Комментарий Александра Казючица слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Витебск
 
 
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Подробности чрезвычайного происшествия в Витебске с участием грузовика на радио Sputnik Беларусь рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД...

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