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В Витебске грузовик сбил столб и въехал на частное подворье
29.07.2017 14:32 — Разное | Sputnik Беларусь
Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, но известно о нем стало вечером 28 июля. За рулем фуры был 36-летний водитель. Свой маневр он объяснил попыткой избежать наезда на пешеходов.
"На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ. Водитель им пояснил, что якобы на проезжую часть дороги вышли какие-то люди. Он принял вправо, врезался в столб, который потом упал на крышу дома. Затем автомобиль въехал под скат крыши частного дома", — сообщил Казючиц.
В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники ГАИ проводят проверку, в результате которой будут установлены все обстоятельства происшествия.
Комментарий Александра Казючица слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Подробности чрезвычайного происшествия в Витебске с участием грузовика на радио Sputnik Беларусь рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД...
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