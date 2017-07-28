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Почти вертикальный взлет грузового самолета
Огромный самолет Airbus A400M Atlas взмыл в воздух под невероятным углом. На
Размах крыла самолета — 42,4 метра, крейсерская скорость — 780 км/ч. Он способен нести до 37 тонн полезной нагрузки — к примеру, 120 десантников или два вертолета AH-64 Apache.
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Он способен нести до 37 тонн полезной нагрузки - к примеру, 120 десантников или два вертолета AH-64 Apache.
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