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Почти вертикальный взлет грузового самолета

29.07.2017 14:32 — Разное | Tut.by  
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Огромный самолет Airbus A400M Atlas взмыл в воздух под невероятным углом. На видеозапись с авиашоу Royal International Air Tattoo в Великобритании обратило внимание издание Popular Mechanics.

Airbus A400M Atlas — большой четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолет. Он создан, чтобы доставлять грузы туда, куда доставка затруднена, а потому способен совершать так называемый «боевой» взлет.

Размах крыла самолета — 42,4 метра, крейсерская скорость — 780 км/ч. Он способен нести до 37 тонн полезной нагрузки — к примеру, 120 десантников или два вертолета AH-64 Apache.

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Он способен нести до 37 тонн полезной нагрузки - к примеру, 120 десантников или два вертолета AH-64 Apache.

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