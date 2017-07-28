Почти вертикальный взлет грузового самолета

Огромный самолет Airbus A400M Atlas взмыл в воздух под невероятным углом. На видеозапись с авиашоу Royal International Air Tattoo в Великобритании обратило внимание издание Popular Mechanics .

Airbus A400M Atlas — большой четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолет. Он создан, чтобы доставлять грузы туда, куда доставка затруднена, а потому способен совершать так называемый «боевой» взлет.

Размах крыла самолета — 42,4 метра, крейсерская скорость — 780 км/ч. Он способен нести до 37 тонн полезной нагрузки — к примеру, 120 десантников или два вертолета AH-64 Apache.