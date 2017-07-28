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МВД начало проведение рейдовых мероприятий по аграриям
29.07.2017 14:13 — Разное | Ежедневник
Министерство внутренних дел начало проведение рейдовых мероприятий, направленных на пресечение правонарушений в ходе проведения уборочной компании.
Как сообщила пресс-служба МВД, мероприятия будут проводиться с 27 июля по 10 сентября. Они будут направленных на обеспечение качественного проведения уборочной кампании, предотвращение преступных посягательств на товарно-материальные ценности сельхозорганизаций, хищений зерна нового урожая.
Первые рейдовые группы, в которые вошли представители подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, Госавтоинспекции, милиции общественной безопасности и других служб, уже выехали на места.
Правоохранители изучают не только ход уборочной, но и оценивают состояние и готовность к таким работам сельхозтехники, в особенности зерноуборочных комбайнов. Особое внимание уделяется выявлению фактов бесхозяйственности со стороны руководителей и материально ответственных лиц организаций, обоснованности расходования горюче-смазочных материалов.
Нарушения рейдовые группы зафиксируют с помощью фото- и видеотехники, действиям виновных будет дана правовая оценка вплоть до уголовной ответственности.
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Министерство внутренних дел начало проведение рейдовых мероприятий, направленных на пресечение правонарушений в ходе проведения уборочной компании.
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