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МВД начало проведение рейдовых мероприятий по аграриям

29.07.2017 14:13 — Разное | Ежедневник  
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МВД начало проведение рейдовых мероприятий по аграриям

Министерство внутренних дел начало проведение рейдовых мероприятий, направленных на пресечение правонарушений в ходе проведения уборочной компании.

Как сообщила пресс-служба МВД, мероприятия будут проводиться с 27 июля по 10 сентября. Они будут направленных на обеспечение качественного проведения уборочной кампании, предотвращение преступных посягательств на товарно-материальные ценности сельхозорганизаций, хищений зерна нового урожая.

Первые рейдовые группы, в которые вошли представители подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, Госавтоинспекции, милиции общественной безопасности и других служб, уже выехали на места.

Правоохранители изучают не только ход уборочной, но и оценивают состояние и готовность к таким работам сельхозтехники, в особенности зерноуборочных комбайнов. Особое внимание уделяется выявлению фактов бесхозяйственности со стороны руководителей и материально ответственных лиц организаций, обоснованности расходования горюче-смазочных материалов.

Нарушения рейдовые группы зафиксируют с помощью фото- и видеотехники, действиям виновных будет дана правовая оценка вплоть до уголовной ответственности.

 
 
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Министерство внутренних дел начало проведение рейдовых мероприятий, направленных на пресечение правонарушений в ходе проведения уборочной компании.

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