Белоруска завоевала бронзу в хай-дайвинге на чемпионате мира по водным видам спорта

Белоруска Яна Нестерова на втором чемпионате мира кряду завоевала бронзовую медаль в хай-дайвинге. В нынешнем году мировой форум по водным видам спорта проходит в столице Венгрии Будапеште.

В финале по итогам трех прыжков с 20-метровой вышки Яна Нестерова набрала сумму 303,95 балла, причем после первой попытки она занимала 6-е место с отставанием в 10,40 балла от лидера.

Чемпионкой мира стала австралийка Рианна Иффланд (320,70), серебро у мексиканки Адрианы Хименес (308,90).

Награда Яны Нестеровой — вторая для Беларуси на ЧМ-2017 по водным видам спорта. Ранее бронзу в плавании на 50 м на спине завоевала Александра Герасименя.

В 2015 году на чемпионате мира в Казани Яна Нестерова также завоевала бронзу .