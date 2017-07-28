Штурман авиации комментирует действия пилота в стамбульском аэропорту

Вчера Стамбул накрыло градом и ливнем, ненастье сопровождалось сильными порывами ветра. В самолете авиакомпании Atlas Global, вылетевшим в Северный Кипр, градом выбило ветровое стекло в пилотской кабине, а также повредило нос лайнера. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт отправки в условиях сильно ограниченной видимости. Опыт капитана воздушного судна помог ему посадить самолет с креном, так как ему приходилось смотреть на посадочную полосу через боковое стекло.

"У меня есть вопросы к диспетчерской службе аэропорта Ататюрка. Как можно осуществлять полеты в условиях мощной грозовой деятельности? Что же касается мастерства пилотов — тут снимаю шляпу, потому, что при скорости самолета в 500 км/ч любая градина превращается фактически в пулю. Это серьезное испытание для воздушного судна", — рассказал Одаренко.

На высоте 4000 метров сильный град и ливень повредил стекло самолета и пилот, фактически, совершал посадку вслепую. Принадлежащий турецкой компании Atlasglobal самолет летел из Эрджана (Северный Кипр). На борту находились сто двадцать один пассажир и шесть членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Очевидцы отмечают, что все, кто видел жесткое приземление, аплодировали, когда самолет остановился на взлетно-посадочной полосе.

Комментарий Алексея Одаренко слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.