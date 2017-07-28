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Лукашенко обратился к участникам Армейских международных игр

29.07.2017 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 июл — Sputnik. Мирные встречи военных на тренировочных площадках являются лучшим доказательством доверия между государствами и их вооруженными силами, заявил президент Беларуси, обращаясь с приветственным словом к организаторам, участникам и гостям Армейских международных игр "АрМИ-2017".

Приветствие Лукашенко транслировалось во время торжественного открытия соревнований в Подмосковье в субботу.

"В таком соперничестве заключен глубокий смысл. Ведь, согласитесь, привычнее видеть людей с оружием в руках на мощной военной технике на поле боя. Поэтому мирные встречи военных на тренировочных площадках — лучшее доказательство доверия между государствами и их вооруженными силами", — цитирует Лукашенко пресс-служба главы государства.

По словам белорусского президента, "АрМИ-2017" уже получили неформальное название Военной олимпиады. Соревнования пройдут с 29 июля по 12 августа одновременно на 21 полигоне в пяти странах: России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае.

Предполагается, что в ходе игр состоятся 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке. Большинство из них (17) пройдут в России. Белорусский конкурс "Воин Содружества" пройдет в несколько этапов. Участники будут состязаться на базе 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны и Драматического театра Белорусской Армии.

Обращаясь к участникам игр, белорусский президент напомнил, что в мире неспокойно, международный терроризм угрожает всем без исключения государствам.

"Поэтому всем миролюбивым силам надо быть особо бдительными, собранными и готовыми к реагированию на самые неожиданные вызовы и угрозы", — подчеркнул Лукашенко.

По его мнению, профессионализм и отличная боеготовность взаимопонимание и военное братство союзников и партнеров являются самой надежной гарантией безопасности стран.

Лукашенко пожелал всем участникам Армейских международных игр успехов и высоких результатов, а белорусской команде — побед.

 
Теги: Минск
 
 
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Армейские международные игры-2017 стартовали сегодня в Подмосковье и пройдут одновременно в пяти странах: Беларуси, России, Азербайджане, Казахстане и Китае.

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