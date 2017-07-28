В Бобруйске Audi влетела в грузовой поезд - водитель погиб

В Бобруйске рано утром 29 июля столкнулись грузовой поезд и Audi. 25-летний водитель машины погиб на месте. Его тело из искореженного автомобиля доставали спасатели.



Фото: Вадим Бульбаш, vk.com/podslushano_bobruisk

ДТП произошло в 03.50 на железнодорожном переезде по улице 50 лет ВЛКСМ. Водитель на Audi двигался со стороны микрорайона «Западный» в направлении улицы Рокоссовского. На переезд выехал, когда по нему уже следовал поезд. Удар пришелся в бок локомотива состава, рассказал следователь Бобруйского отдела Следственного комитета Антон Кравцов.

— Переезд не оборудован световой и звуковой сигнализацией. Уличное освещение в момент ДТП также не работало. Накануне прошел дождь, проезжая часть была мокрой. Машинист пояснил, что услышал сильный удар, после чего применил экстренное торможение, — уточнил Кравцов.



Фото: Вадим Бульбаш, vk.com/podslushano_bobruisk

Что стало причиной аварии, выясняют. Возможно, в этом помогут записи с камер наблюдения, установленные на ближайшей АЗС.

Железнодорожная ветка, которая пересекает улицу 50 лет ВЛКСМ, является промышленной. Она соединяет станцию «Бобруйск» и склады комбината «Поречье», а также ряда других организаций. Поезда тут ходят редко.